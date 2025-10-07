Άλλοι πιστεύουν ότι χρειάζεται ριζικός ανασχηματισμός αφού πολλοί υπουργοί έχουν σταματήσει να παράγουν σοβαρό έργο. Άλλοι εκτιμούν ότι χρειάζεται ανασχηματισμός στο Μαξίμου διαπιστώνοντας έλλειψη συντονισμού. Και άλλοι προτείνουν ριζική αναθεώρηση της κυβερνητικής πολιτικής και άνοιγμα σε όλες τις τάσεις.

Οι συνεχόμενοι άστοχοι χειρισμοί της κυβέρνησης προβληματίζουν τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος σε τέτοιο βαθμό που αναρωτιούνται πλέον για το αν υπάρχει καθαρή στρατηγική για το διάστημα που απομένει μέχρι τις εκλογές.

Οι εισηγήσεις σε κατ΄ ιδίαν συζητήσεις υπουργών και βουλευτών πέφτουν βροχή. Άλλοι πιστεύουν ότι χρειάζεται ριζικός ανασχηματισμός αφού πολλοί υπουργοί έχουν σταματήσει να παράγουν σοβαρό έργο. Άλλοι εκτιμούν ότι χρειάζεται ανασχηματισμός στο Μαξίμου διαπιστώνοντας έλλειψη συντονισμού. Και άλλοι προτείνουν ριζική αναθεώρηση της κυβερνητικής πολιτικής και άνοιγμα σε όλες τις τάσεις. Όλοι, πάντως, ομονοούν στο εξής συμπέρασμα: Ότι δεν περπατάει άλλο έτσι η κυβέρνηση.

Το άλλοτε δυνατό σημείο της κυβέρνησης – η ικανότητα της να δίνει λύσεις- έχει καταστεί το μεγαλύτερο της πρόβλημα. Από την υπόθεση Ρούτσι μέχρι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και την ακρίβεια η κυβέρνηση παλινωδεί δημιουργώντας την αίσθηση μιας ασυντόνιστης παρά μιας καλοκουρδισμένης ορχήστρας.

Η αναδίπλωση στην υπόθεση Ρούτσι

Η κραυγαλέα αναδίπλωση στην υπόθεση των Τεμπών δείχνει την αδυναμία της κυβέρνησης να διαβάζει σωστά τα μηνύματα της κοινής γνώμης και να προνοεί ώστε να μην δημιουργεί συνθήκες ακραίας αμφισβήτησης της.

Κανείς στο κυβερνητικό στρατόπεδο δεν κατάλαβε για ποιο λόγο Δικαιοσύνη και κυβέρνηση στύλωσαν εξ αρχής τα πόδια στο αίτημα ενός γονιού που αποφάσισε να κάνει απεργία πείνας επειδή προφανώς δεν έχει πειστεί ότι η Πολιτεία εξάντλησε κάθε περιθώριο για να ρίξει φως στις συνθήκες αυτής της τραγωδίας που αφαίρεσε την ζωή του παιδιού του. Και όχι άδικα αν αναλογιστεί κανείς τα ομολογημένα κυβερνητικά λάθη στα πρώτα 24ωρα της τραγωδίας, τα μπρος πίσω της κυβέρνησης στις θεωρίες περί ξυλολίου την άρνηση να συγκροτηθεί προανακριτική για την υλοποίηση της σύμβασης 717, την παραμονή στα ψηφοδέλτια του τότε υπουργού μεταφορών Κ. Καραμανλή και πολύ αργότερα την δαιμονοποίηση των συλλαλητηρίων.

Αποδείχθηκε ότι υπήρχε διέξοδος

Εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι υπήρχε τρόπος και να διαλυθούν οι υποψίες των γονιών και ταυτόχρονα να μην μείνουν περιθώρια για πολιτική εκμετάλλευση από πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Πως; Με την απόφαση που έλαβε χθες η Εισαγγελία Εφετών να δώσει το πράσινο φως για την εκταφή και την διερεύνηση όλων των πιθανών αιτιών θανάτου αυτών των παιδιών εφόσον το επιθυμούν οι γονείς τους με παράλληλη έναρξη της δίκης ώστε να μην καθυστερήσει η απονομή της δικαιοσύνης και η τιμωρία των υπευθύνων.

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση

Είναι όμως εντυπωσιακό και ενδεικτικό του προβλήματος που υπάρχει στην κυβέρνηση ότι χρειάστηκαν περίπου 20 ημέρες πόλωσης με συγγενείς θυμάτων με κόμματα της αντιπολίτευσης με μέρος της κοινωνίας και της «γαλάζιας» παράταξης για να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι επρόκειτο για αδιέξοδη τακτική με ολέθριες συνέπειες για την ίδια αλλά και για την δικαιοσύνη που είδε το κύρος της για άλλη μία φορά να πλήττεται στα μάτια της κοινής γνώμης.

Εξόφθαλμα αναποτελεσματική πολιτική ακολουθεί η κυβέρνηση σε σειρά σοβαρών προβλημάτων.

Έχασε τις εντυπώσεις στην ακρίβεια

Στο πεδίο της ακρίβειας η κυβέρνηση φαίνεται να έχει χάσει οριστικά τις εντυπώσεις αφού δεν έχει καταφέρει να απαντήσει τέσσερα χρόνια τώρα αποτελεσματικά στην κραυγή αγωνίας που εκφράζει ο μέσος πολίτης όταν λέει απλά «δεν βγάζω τον μήνα».

Εκτός από τις κινήσεις που κάνει μόνος του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προκειμένου να συγκρατήσει τις τιμές μέσα από Συμφωνίες Κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση δεν έχει επιδείξει την πρέπουσα αποφασιστικότητα να βάλει φρένο στην κερδοσκοπία ή την αισχροκέρδεια των επιχειρήσεων.

Ούτε η επίκληση του εισαγόμενου πληθωρισμού ούτε η μείωση της φορολογίας που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ φαίνεται να πείθουν τους πολίτες – όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις- ότι έχουν καταβληθεί όλες οι προσπάθειες ταθίσευσης των υψηλών τιμών. Και δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει μαγική λύση στο μέλλον αφού οι όποιοι μισθοί αυξάνονται ροκανίζονται από τον πληθωρισμό και η κυβέρνηση έχει κλείσει οριστικά την πόρτα σε μέτρα που θα ανακουφίσουν άμεσα τα νοικοκυριά όπως η μείωση του ΦΠΑ ή του τέλους στα καύσιμα.

«Φάουλ» και στα εθνικά

Αντίστοιχα , κυβερνητικά στελέχη διαπιστώνουν παλινωδίες και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Από τον πρόχειρο τρόπο με τον οποίο προετοιμάστηκε το ραντεβού με τον Ερντογάν , την μη έγκαιρη προσέγγιση της Λιβύης μέχρι τους χειρισμούς στην υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ που μέχρι στιγμής έχει χρεώσει την κυβέρνηση με μία οπισθοχώρηση έναντι των αξιώσεων της Τουρκίας και μία σοβαρή πιθανότητα ρήξης με την «αδελφό» έθνος της Κύπρου.