«Η ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία διψά για μια πολιτική αλλαγή ελπίδας, εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας», σχολιάζει ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

Η συνεργασία όλων των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων γύρω από ένα κοινό πρόγραμμα είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ για να φύγει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη», γράφει ο Δημήτρης Παπαδημούλης σε σχόλιό του στο Facebook.

«Μακάρι η σημερινή απόφαση και τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα να συμβάλλουν σε αυτό. Η ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία διψά για μια πολιτική αλλαγή ελπίδας, εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας.

Αυτό εισπράττω από την κοινωνία ως ενεργός πολίτης, μετά την απόφαση που πήρα εδώ και χρόνια να μείνω οριστικά μακριά από κομματικά και κοινοβουλευτικά αξιώματα».

