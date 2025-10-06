Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να «ενώσει τις δυνάμεις και τις προοδευτικές φωνές της χώρας».

Επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την οποία ζητά την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για την άμεση απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης, απέστειλε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Ανταποκρινόμενος στο ισχυρό αίτημα της κοινωνίας και στην αγωνία των εργαζομένων, που αγωνίζονται για καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και αξιοπρέπεια, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενώσει τις δυνάμεις και τις προοδευτικές φωνές της χώρας, προκειμένου να αποτραπεί η συζήτηση και ψήφιση ενός νομοσχεδίου που επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και να αγωνίζεται για Συλλογικές Συμβάσεις, εργασιακά δικαιώματα και μια δίκαιη Προοδευτική Ελλάδα», αναφέρει η επιστολή του κ. Φάμελλου.