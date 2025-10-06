Επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την οποία ζητά την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για την άμεση απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης, απέστειλε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.
«Ανταποκρινόμενος στο ισχυρό αίτημα της κοινωνίας και στην αγωνία των εργαζομένων, που αγωνίζονται για καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και αξιοπρέπεια, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενώσει τις δυνάμεις και τις προοδευτικές φωνές της χώρας, προκειμένου να αποτραπεί η συζήτηση και ψήφιση ενός νομοσχεδίου που επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και να αγωνίζεται για Συλλογικές Συμβάσεις, εργασιακά δικαιώματα και μια δίκαιη Προοδευτική Ελλάδα», αναφέρει η επιστολή του κ. Φάμελλου.