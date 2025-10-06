Ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί σταδιακά, από 3% το 2025 σε 2,2% το 2026, παραμένοντας ωστόσο υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Την εκτίμηση ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 στηρίζεται σε ρεαλιστικές μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις εκφράζει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) στη γνώμη του επί του προσχεδίου που κατατέθηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το ΕΔΣ επισημαίνει ότι οι προβλέψεις του υπουργείου για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τα δημοσιονομικά μεγέθη ευθυγραμμίζονται με τα διαθέσιμα στοιχεία και τους ευρωπαϊκούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η χώρα εξακολουθεί να λειτουργεί σε περιβάλλον αυξημένων εξωτερικών κινδύνων.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ προβλέπεται στο 2,2% για το 2025 και στο 2,4% για το 2026, με βασικούς μοχλούς την ιδιωτική κατανάλωση και την ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα, ιδίως μέσα από τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ΕΔΣ επιβεβαιώνει την εκτίμηση αυτή, αν και εμφανίζεται ελαφρώς πιο συγκρατημένο, προβλέποντας ανάπτυξη 2,3% για το 2026.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί σταδιακά, από 3% το 2025 σε 2,2% το 2026, παραμένοντας ωστόσο υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η αποκλιμάκωση των τιμών, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη συνέχιση των επενδύσεων, δημιουργούν συνθήκες σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, σημειώνει το Συμβούλιο.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, το προσχέδιο προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ για το 2025 και 2,8% για το 2026, ενώ το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 0,6% φέτος και οριακό έλλειμμα 0,1% το επόμενο έτος. Η επίτευξη των στόχων θεωρείται εφικτή, καθώς το επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025 καταγράφηκε ήδη πρωτογενές πλεόνασμα 9,1 δισ. ευρώ, ή 3,7% του ΑΕΠ.

Ιδιαίτερα θετική θεωρείται η πρόβλεψη για το δημόσιο χρέος, το οποίο, σύμφωνα με το ΕΔΣ, θα μειωθεί από 145,3% του ΑΕΠ το 2025 σε 137,6% το 2026, περνώντας για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια κάτω από το όριο του 140%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη σταθερή ανάπτυξη και στη διατήρηση ισχυρών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Το Συμβούλιο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται πλήρως με τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε. και του εθνικού πλαισίου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ετήσια αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών, αν και υπερβαίνει τα όρια του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου, παραμένει εντός των περιθωρίων που επιτρέπει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο λόγω προηγούμενων χαμηλότερων δαπανών.

Ωστόσο, το ΕΔΣ προειδοποιεί για κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αναπτυξιακή δυναμική το 2026, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η ασθενέστερη ζήτηση στην Ευρώπη, οι καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Αντίθετα, θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει η ανάπτυξη της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας και η σταθερή απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.