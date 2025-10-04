«''Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης'' που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας».

«Και δικαιούται να μιλάει και τους ξεσκεπάζει και τους ενοχλεί. Είναι εμφανές» σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

«Η ΝΔ εδώ και έξι χρόνια έχει αλλάξει τα φώτα στο Σύνταγμα, όμως τώρα αντιδρά επειδή η Ευρωπαία Εισαγγελέας, κ.Κοβέσι, θίγει το ζήτημα της ατιμωρησίας των υπουργών και της συγκάλυψης! Είναι λέει αναρμόδια και δεν δικαιούται να μιλάει…» συνεχίζει.

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, καταλήγει.

