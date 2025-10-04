Χαρακτήρισε «ένοχη σιωπή» όταν πρέπει «να υπερασπιστεί τους Έλληνες αγωνιστές».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε: «Ο κύριος Μητσοτάκης -επιτέλους- μίλησε. Μετά από δεκάδες χιλιάδες νεκρούς Παλαιστίνιους, μετά τη διεθνή κατακραυγή για τη γενοκτονία στη Γάζα.

Πέρα όμως από γενικολογίες για στήριξη της ειρήνης μετά τη χθεσινοβραδινή απάντηση της Χαμάς, δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει για την υπεράσπιση των 27 Ελλήνων πολιτών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φυλακή, στα χέρια ενός παράφρονα ακροδεξιού Υπουργού που τους χαρακτηρίζει ''τρομοκράτες''.

Λέξη για το Global Sumud Flotilla.

Λέξη για την τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ.

Λέξη για την Ελληνίδα βουλεύτρια που έχει συλληφθεί και κρατείται παράνομα από το κράτος Ισραήλ.

Για τον κύριο Μητσοτάκη το μόνο που έχει σημασία είναι η ικανοποίηση της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Είναι ο ορισμός της υποτέλειας και της υπόκλισης στο δίκιο του ισχυρού.

Μεγάλα λόγια για την ''ισχυρή Ελλάδα''.

Ένοχη σιωπή όταν πρέπει να υπερασπιστεί τους Έλληνες αγωνιστές».

