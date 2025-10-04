Το τηλεφώνημα του πρωθυπουργού στον υπουργό Άμυνας, η ενόχληση και για άλλους υπουργούς και η σφαίρα που έφυγε από τη θαλάμη.

Η παρέμβαση του Ν. Δένδια στην υπόθεση Ρούτσι ερμηνεύεται από τους περισσότερους κυβερνητικούς παράγοντες ως το εναρκτήριο λάκτισμα της εσωκομματικής μάχης για την επόμενη ημέρα στη Ν.Δ.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νίκος Δένδιας κάνει διακριτό τον ρόλο του στην κυβέρνηση. Το έχει κάνει, ήδη, πολλές φορές. Όταν διαφοροποιήθηκε στην πολιτική των «ήρεμων νερών», όταν προανήγγειλε μόνος του την αλλαγή στις Ένοπλες Δυνάμεις και την αύξηση των αποδοχών στον στρατό, όταν ξήλωσε, επίσης μόνος του, τις διοικήσεις των στρατιωτικών νοσοκομείων. Όλες οι παραπάνω κινήσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες από το Μαξίμου.

Σημείο καμπής η παρέμβαση Δένδια στο θέμα των Τεμπών

Όπως τότε έτσι και τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να υποβαθμίσει το θέμα παρουσιάζοντας τις απόψεις του Ν. Δένδια ως διαφορετικές πινελιές στον ίδιο καμβά.

Η διαφορά είναι ότι τώρα ο υπουργός Άμυνας επέλεξε να βάλει τις ..πινελιές του σε ένα θέμα που ξεπερνάει τις αρμοδιότητες του και αγγίζει ένα κοινωνικό ζήτημα που ταλανίζει τρία χρόνια την κυβέρνηση. Την τραγωδία των Τεμπών.

Και μάλιστα τη στιγμή που ο χρόνος για τις κάλπες είναι πλέον ορατός.

Το τηλεφώνημα του Κ. Μητσοτάκη στον Ν. Δένδια

Ενδεικτικό της ενόχλησης του Μαξίμου ήταν το τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον πρωθυπουργό όταν εκείνος βρισκόταν στην Κοπεγχάγη. Αιτία η τοποθέτηση του Ν. Δένδια από το βήμα της Βουλής : «Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του».

Μετά το τηλεφώνημα ο Νίκος Δένδιας πήρε ξανά τον λόγο στη Βουλή για να διευκρινίσει ότι σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αφορά την δικαιοσύνη και όχι την κυβέρνηση. Στο παρασκήνιο το Μαξίμου εξέλαβε την δεύτερη αναφορά Δένδια ως «διορθωτική» δήλωση με το υπουργείο Άμυνας να το διαψεύδει. Και για να μην μείνει καμία αμφιβολία περί του τι εννοούσε ο Ν. Δένδιας αργά το βράδυ την Πέμπτης πάλι από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Άμυνας διευκρίνισε ότι τον εκφράζει η αρχική του τοποθέτηση την οποία και επανέλαβε.

Ενόχληση και για άλλα κυβερνητικά στελέχη

Ταυτόχρονα με τον Ν. Δένδια κι άλλα κυβερνητικά στελέχη σε τηλεοπτικές τους εμφανίσεις εξέφρασαν παρόμοια θέση με τον Ν. Δένδια.

« Ένα αίτημα εκταφής είναι απολύτως θεμιτό και πρέπει να γίνει σεβαστό από την ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία θα κρίνει. Και στο ακροατήριο, στη δίκη, θα έχουν τη δυνατότητα και να εισφέρουν νέα στοιχεία και να ζητήσουν νέες πραγματογνωμοσύνες και να ασκήσουν τη δυνατότητα που τους δίνει ο νόμος» είπε ο Κ. Κυρανάκης.

«Θα πρέπει η Δικαιοσύνη άμεσα να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει γιατί εδώ έχουμε μια ανθρώπινη ζωή» δήλωσε σχεδόν ταυτόχρονα ο Δ. Μαρκόπουλος.

«Η Δικαιοσύνη δεν έχει αυτιά, δεν ακούει τι γίνεται; Θα έπρεπε ήδη να έχουν παρέμβει» δήλωσε και ο βουλευτής της Ν.Δ. Δημήτρης Καλογερόπουλος ο οποίος είχε δεχθεί μομφή από τον Άδωνη Γεωργιάδη προ ημερών όταν ψέλλισε κάτι ανάλογο στη Βουλή.

Σε ρόλο πυροσβέστη ο Π. Μαρινάκης

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews και ο Κ. Κυρανάκης δέχθηκε τηλεφώνημα από το Μαξίμου τόσο για την τοποθέτηση του για τον Π. Ρούτσι όσο και για την τοποθέτηση του για τον Αντώνη Σαμαρά για τον οποίο εκφράστηκε θετικά. Παρότι δεν έχει διευκρινιστεί απολύτως για ποιο λόγο ενοχλήθηκε το Μαξίμου γεγονός είναι ότι το μήνυμα που εξέπεμψε το πρωθυπουργικό γραφείο ήταν ότι «την ατζέντα σε σοβαρά θέματα καλό είναι να μην την ανοίγουν οι υπουργοί».

Την πανσπερμία απόψεων εντός της Ν.Δ. προσπάθησε να συγκεράσει ο Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζοντας ότι όλοι στην κυβέρνηση λένε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια... «Σε ανθρώπινο όπως είπε και ο κ. Δένδιας στέκομαι δίπλα στον Πάνο Ρούτσι. Από εκεί και πέρα και δεν το έχει αρνηθεί κανείς στη κυβέρνηση, το θέμα είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Αλίμονο αν κυβερνητικός στέλεχος ή στέλεχος της αντιπολίτευσης διανοηθεί ο να πει σε μια άλλη εξουσία τι να κάνει. Εκεί η Ελλάδα θα γίνει μπανανία, ζούγκλα» είπε χαρακτηριστικά.

Η αιτία της διαφωνίας

Και το ερώτημα που ανακύπτει αβίαστα είναι. Αν όλα τα κυβερνητικά στελέχη εξέφρασαν την ίδια άποψη με άλλα λόγια τότε προς τι το τηλεφώνημα στον Ν. Δένδια;

Είναι φανερό ότι ο υπουργός Άμυνας προσεγγίζει διαφορετικά το ζήτημα των Τεμπών.

Ποια είναι η διαφορά τους;

Το Μέγαρο Μαξίμου κατανοεί τον πατέρα αλλά στηρίζει την απόφαση της δικαιοσύνης ενώ ο Ν. Δένδιας στηρίζει απόλυτα το αίτημα του πατέρα αφήνοντας έξω από την εξίσωση τις αποφάσεις που έχει λάβει η δικαιοσύνη μέχρι τώρα.

Βλέπουν αδιέξοδο στην στρατηγική Μαξίμου

Όσοι συμφωνούν με την προσέγγιση Δένδια θεωρούν ότι ο υπουργός Άμυνας έδωσε μία διέξοδο στην κυβέρνηση για να απεγκλωβιστεί από την πόλωση που προκαλεί με μερίδα της κοινωνία η άρνηση ενός δίκαιου αιτήματος εκ μέρους ορισμένων γονιών. Σύμφωνα με την συλλογιστική τους η υπόθεση τείνει να κακοφορμήσει σε βάρος της κυβέρνησης μετά από 18 ημέρες που βρίσκεται σε απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι αφήνοντας μία πικρή γεύση σε όλους όσοι είναι γονείς.

«Ο πρωθυπουργός δεν χρειάζεται υποδείξεις»

Στην αντίπερα όχθη, συνεργάτες του πρωθυπουργού διαμηνύουν ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν χρειάζεται υποδείξεις αφού έχει αποδείξει από το 2019 μέχρι σήμερα ότι μπορεί να καταλάβει τους πολίτες κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους όχι μία αλλά δύο φορές διατηρώντας τα ηνία στις δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα.

«Ο Κ. Μητσοτάκης είναι θεσμικός και αυτό δεν αλλάζει. Θεωρεί ότι ένας ηγέτης πρέπει να διαπαιδαγωγεί τους πολίτες και όχι να λαϊκίζει και να χαϊδεύει αυτιά» λένε χαρακτηριστικά.

Και μέσα σε αυτό το τρικυμιώδες εσωκομματικό πεδίο κορυφαίος υπουργός διαπίστωνε ότι τώρα είναι αργά για το Μαξίμου να επιβάλλει την τάξη.

«Η σφαίρα όταν βγει από την θαλάμη δεν γυρίζει πίσω» είπε.