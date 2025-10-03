Ο Ιωάννης Κουρδής υποστήριξε πως «έχει μόνο ακουστά» τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη», παρά το γεγονός ότι συνομιλητής του σε διάλογο της δικογραφίας αναφέρει έναν εξ’ αυτών.

«Καμία πολιτική παρέμβαση για αποδέσμευση ΑΦΜ δεν υπήρξε», υποστήριξε καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Κουρδής.

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη για το αν «θα μπορούσε κάποιος από τους υπουργούς παρακάμπτοντας τη διοίκηση να κάνει κάτι μεμπτό για δεσμευμένα ΑΦΜ;», ο κ. Κουρδής ανέφερε ότι «όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό, ή μπορεί να γίνει μεμονωμένα για έναν μονοψήφιο αριθμό που όμως δεν έχει σημασία γιατί στον επόμενο έλεγχο, αυτό θα ξαναβρεθεί. Και όταν βρεθεί θα δεσμευτεί και θα χαρακτηριστούν αχρεωστήτως καταβληθέντα».

Αντίθετα με τα όσα δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος, πως «κόκκινα» ΑΦΜ αποδεσμεύτηκαν αμέσως μετά την απομάκρυνσή του από τον Κυριάκο Μπαμπασίδη, ο ίδιος είπε πως «ποτέ δεν ζητήθηκε από τον κ. Μπαμπασίδη να αφεθούν τα ΑΦΜ» και πως ο Λευτέρης Αυγενάκης είχε ζητήσει αυστηρό έλεγχο και μετά τον διαχωρισμό τους, να αποσταλούν τα ύποπτα στη δικαιοσύνη και τα νόμιμα να δρομολογηθούν για πληρωμή».

Ο «μεγάλος» και οι έλεγχοι στα Ζωνιανά

Ο Γιάννης Κουρδής ρωτήθηκε και για τις επίμαχες συνομιλίες στις οποίες αναφέρεται το όνομά του. Ο Ανδρέας Πουλάς του ΠΑΣΟΚ διάβασε συγκεκριμένο διάλογο, λέγοντας πως σε αυτόν ο μάρτυρας εμφανίζεται «να ζητά βοήθεια για να προχωρήσουν δυο προγράμματα Leader».

«Όταν υπήρχε ένας φάκελος ο οποίος λίμναζε για μήνες, έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν για αυτόν», είπε με τον βουλευτή να επανέρχεται λέγοντας «και άλλοι φάκελοι λίμναζαν, αλλά δεν είχαν Μπάρμπα στην Κορώνη…». Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε πως επρόκειτο για «θεσμική επίλυση» ενός ζητήματος που είχε προκύψει με έλεγχο και «δεν είχε να κάνει με χάρη».

Σε άλλο διάλογο, ο συνομιλητής του Γιάννη Κουρδή, επίσης αντιπρόεδρος του Οργανισμού, αναφερόμενος σε ελέγχους στην Κρήτη, του λέει πως θα στείλει «μουτζαχεντίν», με τον μάρτυρα να δέχεται αρκετές σχετικές ερωτήσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης.

«Κάποιες εκφράσεις ακούγονται υπερβολικές στον προφορικό λόγο. Κανείς δεν προσπαθεί να παρακάμψει καμία διαδικασία ελέγχου», είπε, με τον Ανδρέα Πουλά ωστόσο να επιμένει λέγοντας: «Ακούγεστε σαν να υπάρχει συνεννόηση ώστε να μην γίνουν έλεγχοι στα Ζωνιανά. Δεν θέλετε να γίνουν οι έλεγχοι».

«Όλοι οι έλεγχοι έγιναν, δεν μπορεί να αποφευχθεί κάποιος έλεγχος», είπε ο κ. Κουρδής, με τον Αλέξανδρο Καζαμία να επανέρχεται στους διαλόγους λέγοντάς του πως «χρησιμοποιείτε γλώσσα υποκόσμου σε αυτές τις συνομιλίες. Δεν πείθετε κανέναν». Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε πως «μιλώ έτσι στις 10 το βράδυ με κάποιον με τον οποίο συνεργάζομαι. Έκανα το καθήκον μου. Με προκαλείτε αποκαλώντας με "υπόκοσμο"».

Ερωτηθείς για την τοποθέτησή του σε αυτή τη θέση στον οργανισμό από τον Λευτέρη Αυγενάκη, υποστήριξε ότι «δεν ήμουν κομματική τοποθέτηση, συμπεριφέρομαι πάντα απολύτως θεσμικά, αλλά δεν κρύβω τις κομματικές μου καταβολές», ενώ υποστήριξε πως «έχει μόνο ακουστά» τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη», παρά το γεγονός ότι συνομιλητής του σε διάλογο της δικογραφίας αναφέρει έναν εξ’ αυτών.

«Καμία πολιτική παρέμβαση δεν μπορεί να υπάρξει στις αποζημιώσεις και στα δεσμευμένα ΑΦΜ»

Πηγές της ΝΔ, σημειώνουν πως «με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Κουρδής, κατέρριψε το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρέμβασης υπουργών στις αγροτικές αποζημιώσεις αντικρούοντας κάθε υποθετικό σενάριο, με σαφή επιχειρήματα».

Παράλληλα προσθέτουν πως ο μάρτυρας «εμφανίστηκε κατηγορηματικός σχετικά με την διαδικασία των πληρωμών, δηλώνοντας πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία παρέμβαση υπουργού όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Εξίσου σαφής ήταν ο κ. Κουρδής για τα δεσμευμένα ΑΦΜ δηλώνοντας πως δεν υπάρχει ούτε ένα «παράθυρο» που να επιτρέπει οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση».

«Μη πειστικές απαντήσεις για τις μεθοδεύσεις που αποδεικνύονται στις συνομιλίες»

Αντίθετα, πηγές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν πως ο μάρτυρας «εκλεκτός του κυρίου Αυγενάκη για τη συγκεκριμένη θέση χωρίς να έχει καμία απολύτως πρότερη γνώση και εμπειρία στον αγροτικό τομέα», παρά τα στοιχεία από τηλεφωνικές συνομιλίες, «που αποκαλύπτουν συνεννοήσεις για την προώθηση συγκεκριμένων φακέλων LEADER και προειδοποιήσεις για ελέγχους στην Κρήτη», όπως αναφέρουν, επιχείρησε «με γενικόλογες και καθόλου πειστικές απαντήσεις να θολώσει τα αποδεικτικά στοιχεία και να εμφανίσει αυτές τις μεθοδεύσεις ως “συνηθισμένες πρακτικές” και ως δήθεν προσπάθεια της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιτάχυνση των διαδικασιών για όλους τους δικαιούχους».

«Το γαλάζιο παρακράτος δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά τους εκτιμούν πως ο Γιάννης Κουρδής ερωτηθείς για επίμαχη στιχομυθία «αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι “το ύφος της συνομιλίας δεν συνάδει με τον θεσμικό του ρόλο”».

«Επιπλέον, ο κ. Κουρδής παραδέχθηκε παρεμβάσεις της ηγεσίας του Οργανισμού σε προώθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων, όπως προγράμματα LEADER, αλλά και παρεμβάσεις για τη διενέργεια ή μη ελέγχων», σχολίαζαν οι ίδιες πηγές, οι οποίες τόνιζαν πως ο μάρτυρας «εκλεκτός του κ. Αυγενάκη, έχει διατελέσει πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας παραδεχόμενος ότι μέχρι και σήμερα ανήκει στον χώρο της ΝΔ».