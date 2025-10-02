Όσα διεμήφθησαν μεταξύ του, διπλωματικού συμβούλου του Προέδρου της Βουλής και του Έλληνα πρέσβη στο Ισραήλ.

«Ο πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ έχει πάρει εντολή μόλις φτάσει το καραβάκι να πάει και να επιληφθεί τα της μεταφοράς των 27 Ελλήνων στην Ελλάδα. Στο Ισραήλ έχουν τη θρησκευτική εορτή τους και επομένως η διαδικασία θα ξεκινήσει από αύριο», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους τα όσα διεμήφθησαν μεταξύ του, διπλωματικού συμβούλου του Προέδρου της Βουλής και του Έλληνα πρέσβη στο Ισραήλ.

Ο πρόεδρος της Βουλής, είπε πως επειδή στο καράβι βρίσκεται η κυρία Πέρκα, επικοινώνησε ο ίδιος με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και τον ενημέρωσαν ότι το καράβι οδεύει προς το λιμάνι του νότιου Ισραήλ όπου θα φτάσει σε λίγο. «Το κάνουμε λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει βουλευτής, η πρόνοια βέβαια είναι για όλους», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος της Βουλής επικοινώνησε και με τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ώστε να υπάρχει και άμεση και επίσημη ενημέρωση του κόμματος.