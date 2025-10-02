Στο φόντο της θετικής στάσης που αναμένεται να κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά προσανατολίζεται να ζητήσει τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας.

Αναταράξεις προκαλεί στα έως τώρα ήρεμα νερά των σχέσεων ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς η έγκριση της τέταρτης Belharra, που αναμένεται να έρθει προς ψήφιση σήμερα στη Βουλή. Όλα δείχνουν ότι οι ζυμώσεις με προοπτική την κοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων θα μπουν προσωρινά στον «πάγο», καθώς το «ναι» του Σωκράτη Φάμελλου στην υπό έγκριση φρεγάτα φέρνει σε δύσκολη πολιτική θέση τη Νέα Αριστερά. Μάλιστα, η Νέα Αριστερά έχει θέσει ως προγραμματικό όρο για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων την εναντίωση στις υπέρμετρες εξοπλιστικές δαπάνες και η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι λογικό, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη δυνατότητα συνεννόησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Dnews.gr, στο φόντο της θετικής στάσης που αναμένεται να κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά προσανατολίζεται να ζητήσει τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας. Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκει να φέρει προ των ευθυνών τους όλα τα κόμματα και τους βουλευτές, ιδιαίτερα όσους καταγράφονται στο προοδευτικό στρατόπεδο. Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες πληροφορίες, η Νέα Αριστερά έχει ήδη εξασφαλίσει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών ώστε να γίνει εφικτή η διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας, δείχνοντας πως δεν πρόκειται να αφήσει το ζήτημα να περάσει απαρατήρητο ένα ζήτημα που η ίδια ιεραρχεί ψηλά.

Η τέταρτη φρεγάτα που φέρνει ο Νίκος Δένδιας στη Βουλή προκαλεί όμως αναταράξεις και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Ήδη από τη συνεδρίαση του προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι, καταγράφηκαν οι πρώτες διαφοροποιήσεις ως προς τη γραμμή που πρότεινε ο Σωκράτης Φάμελλος. Ο πρόεδρος του κόμματος τάχθηκε υπέρ της έγκρισης από την αρχική του εισήγηση, ωστόσο ο γραμματέας Στέργιος Καλπάκης εξέφρασε έντονη διαφωνία, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία καθώς πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πολιτικό ζήτημα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, γεγονός που δείχνει ότι η απόφαση δεν βρίσκει καθολική αποδοχή.

Πηγές από την Κουμουνδούρου πάντως αναφέρουν ότι αύριο, από το βήμα της Βουλής, ο Σωκράτης Φάμελλος θα ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, θέλοντας να καταδείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει «λευκή επιταγή» ούτε στο εξοπλιστικό ράλι ούτε στη στρατηγική που ακολουθείται στην εξωτερική πολιτική.

Σε κάθε περίπτωση, η Belharra του Νίκου Δένδια φαίνεται να βάζει προσωρινά «πάγο» στις ζυμώσεις που πραγματοποιούνται στο παρασκήνιο μεταξύ των δύο κομματικών οργανισμών. Παράλληλα, η παρούσα συγκυρία αναμένεται να αξιοποιηθεί και στο εσωτερικό των κομμάτων, με τις ομαδοποιήσεις που εδώ και καιρό διαφωνούσαν με το σχέδιο των συνεργασιών να βρίσκουν τώρα επιπλέον έδαφος για να ενισχύσουν τα επιχειρήματά τους. Η κίνηση αυτή λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στις εντάσεις και καθιστά ακόμη πιο περίπλοκη την προσπάθεια κοινής πορείας.

Η υπόθεση της τέταρτης φρεγάτας δεν φαίνεται να αποτελεί απλώς μια συγκυριακή διαφωνία, αλλά ένα σοβαρό εμπόδιο που θα δοκιμάσει τα όρια της πολιτικής συνεννόησης. Οι ισορροπίες είναι εύθραυστες και η αμοιβαία καχυποψία ενισχύεται, με αποτέλεσμα το μέλλον των συνεργασιών να διαγράφεται θολό. Αν και δεν έχει κλείσει οριστικά η πόρτα του διαλόγου, είναι σαφές ότι οι προοπτικές για μια σταθερή και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς δεν προμηνύονται θετικές, τουλάχιστον στο άμεσο χρονικό διάστημα. Βέβαια, ίσως στο τέλος να επικρατήσουν οι φωνές που εδώ και καιρό αναφέρουν ότι η συνεργασία μεταξύ δυο κομμάτων δεν προϋποθέτει την απόλυτη συμφωνία σε θέσεις και προτάσεις.