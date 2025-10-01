«Είμαστε μαζί σου! Όλος ο ελληνικός λαός είναι μαζί σου. Μέχρι την τελική δικαίωση!», έγραψε ο Δ. Κουτσούμπας στο βιβλίο αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι.

Στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Αθήνα βρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο σημείο που πραγματοποιεί απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι.

Μάλιστα, ο Δ. Κουτσούμπας έγραψε το ακόλουθο μήνυμα στο βιβλίο αλληλεγγύης: «Στον αγωνιστή πατέρα Πάνο Ρούτσι, με ευχές για δύναμη! Είμαστε μαζί σου! Όλος ο ελληνικός λαός είναι μαζί σου. Μέχρι την τελική δικαίωση! Μέχρι να καθίσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί. Για να μην έχουμε ξανά τέτοια εγκλήματα! Με εκτίμηση και αλληλεγγύη».

Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Αυτές οι ώρες δεν είναι για λόγια. Είναι ώρες αγώνα, αλληλεγγύης σε όλους τους εργαζόμενους που αυτή τη μέρα είναι σε απεργία, αλλά και αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, σε όλους τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Από την πρώτη μέρα είμαστε μαζί τους, θα είμαστε μέχρι τέλους μαζί τους, για να κάτσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί, για να υπάρξει η τελική δικαίωση».