«Οι εργαζόμενοι, οι νέοι και οι νέες, που όντως "ακούν και σκέφτονται", δεν έχουν να περιμένουν τίποτα, ούτε από την κυβέρνηση της ΝΔ ούτε από τις προσπάθειες αναμόρφωσης του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος...», τονίζει το ΚΚΕ.

«Η μόνη μάχη που έδωσε ο Κ. Μητσοτάκης ήταν η μάχη με την αλήθεια, καθώς επιδόθηκε σε ένα ακόμα ρεσιτάλ ψευδολογίας και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας σε όλα τα θέματα», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για την εισηγητική τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο και επισημαίνει:

«-Το σχέδιο Τραμπ, που μετατρέπει τη Γάζα σε αμερικανικό προτεκτοράτο, ενταφιάζοντας κάθε προοπτική για ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, το βάφτισε "καλά επεξεργασμένο σχέδιο για την ειρήνη"...

-Την προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων στις νέες συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής, με πανάκριβους εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, τη βάφτισε "ανασύνταξη της αμυντικής λειτουργίας"...

-Τις τραγικές ελλείψεις υγειονομικών στο ΕΣΥ και εκπαιδευτικών στα σχολεία, έναν μήνα μετά το άνοιγμά τους, τις βάφτισε "βελτίωση της καθημερινότητας"...

Τελικά, το μόνο που του έχει απομείνει είναι να αναμασά τα ψίχουλα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ, χρησιμοποιώντας παραδείγματα που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα, στη μάταιη προσπάθειά του να πείσει ότι αποτελούν "ενίσχυση του εισοδήματος" και "ανάχωμα στην ακρίβεια"».

«Οι εργαζόμενοι, οι νέοι και οι νέες, που όντως "ακούν και σκέφτονται", δεν έχουν να περιμένουν τίποτα, ούτε από την κυβέρνηση της ΝΔ ούτε από τις προσπάθειες αναμόρφωσης του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος και με τη μαζική συμμετοχή τους στην αυριανή γενική απεργία θα απαντήσουν στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας, αλλά και σε όλα τα προκλητικά ψέματα της κυβέρνησης» καταλήγει το σχόλιο του ΚΚΕ.