Συνέχεια στην αντιπαράθεση που ξεκίνησε με τις καταθέσεις Σαλάτα και Μπαμπασίδη, για το ποιος έχει την ευθύνη καταμέτρησης των ζώων αλλά και για τις προειδοποιήσεις πριν τους ελέγχους, έδωσαν σήμερα στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης από την ΝΔ υποστήριξε πως η Μιλένα Αποστολάκη είχε υπογράψει υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία η καταγραφή είναι αρμοδιότητα της εκάστοτε Περιφέρειας.

Κάνοντας λόγο για εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη και επικαλούμενος κατάθεση του Κυριάκου Μπαμπασίδη, είπε πως «ο μάρτυρας τόνισε πως η καταγραφή των ζώων είναι ζήτημα των Περιφερειών. Και έβγαλε ανακοίνωση ο Μανώλης Χνάρης, λέγοντας πως γελάει ο αγροτικός κόσμος με τα περί μη αρμοδιότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δούμε ποιος θα γελάσει και ποιος θα κλάψει».

Στη συνέχεια διάβασε την υπουργική απόφαση του 2011, η οποία ορίζει αφενός πως καταγραφή των ζώων είναι υποχρέωση της τοπικής κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφέρειας ή του Δήμου, αφετέρου ότι προβλέπεται προειδοποιητική ανακοίνωση 48 ώρες πριν από τον έλεγχο. «Την υπουργική απόφαση που σας διάβασα, την υπογράφει η Μαρία Ελένη Αποστολάκη. Άρα είναι καθαρό το ζήτημα του 48ωρου και κυρίως η ευθύνη των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών για την καταγραφή των ζώων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μην δουλευόμαστε μεταξύ μας»

Η Μιλένα Αποστολάκη σήκωσε το γάντι και απαντώντας επικαλέστηκε την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), η οποία μιλά για «θράσος» του Κυριάκου Μπαμπασίδη καθώς λέει ότι: «Ο πρώην προέδρος – νταλαβεριτζής του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γνωρίζει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει επιτόπιους ελέγχους για την ύπαρξη του ζωικού κεφαλαίου. Δεν γνωρίζει, αυτό που είναι γνωστό σε όλους ότι τις επιδοτήσεις τις δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αναφορικά με το ζήτημα της ενημέρωσης πριν από τους ελέγχους, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως εν προκειμένω το επίδικο αφορά στο ότι υπήρχε προσυνεννόηση για τους ελέγχους, όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις της ΕΛΑΣ. «Μην δουλευόμαστε μεταξύ μας», σχολίασε.

Πηγές ΝΔ: Βαριά εκτεθειμένο το ΠΑΣΟΚ και η Μιλένα Αποστολάκη

Πηγές της ΝΔ σημειώνουν πως το ΠΑΣΟΚ είναι «βαριά εκτεθειμένο μετά τις σημερινές αποκαλύψεις», υπογραμμίζοντας ότι «μπροστά στην αλήθεια, η Μιλένα Αποστολάκη επέλεξε τη σιωπή προκειμένου να προστατεύσει το κόμμα της και τον συνάδελφό της βουλευτή ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη, ο οποίος είχε διατελέσει εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα πρωτογενούς τομέα την περίοδο 2018-2029 και Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιου για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε διάφορες περιόδους μεταξύ 2017 και 2021».

«Από τη μια εμφανίζονται τιμητές και κατήγοροι και από την άλλη αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων για τη διερεύνηση μιας σοβαρής υπόθεσης όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν οι ίδιες πηγές, λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει απαντήσεις.