Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Στέφανος Κασσελάκης στο Konstra Channel.

«Σας υπόσχομαι ότι δεν είμαι ο πλουσιότερος αρχηγός κόμματος. Άλλοι που έχουν επαφή με δημόσιο χρήμα έχουν πολύ μεγαλύτερο πλούτο από εμένα» σημείωσε αναφερόμενος στο πόθεν έσχες του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σε συνέντευξή του στο Kontra Channel, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας απάντησε για το πόθεν έσχες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη μεταξύ άλλων στηρίζοντας αμέριστα τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Μιλώντας για το πόθεν έσχες συμπλήρωσε πως «εκείνο που με διαφοροποιεί είναι ότι είμαι ο πιο αυτοδημιούργητος και αυτός που κατανοεί πώς λειτουργεί η οικονομία και το επιχειρείν. Δεν με έχει φυτέψει κανείς, ούτε υπηρετώ συμφέροντα. Μόνο εγώ και το Κίνημα Δημοκρατίας συγκρουστήκαμε με τις τράπεζες και τις προνομιακές τους ρυθμίσεις. Προτείνουμε τέλος 7% βάσει πιστωτικής επέκτασης, ώστε να δοθεί πραγματική ρευστότητα στην κοινωνία».

Αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών σημείωσε πως «Ο κύριος Ρούτσι ζητά το αυτονόητο: να μάθει από τι πέθανε το παιδί του. Με ποιο δικαίωμα του το αρνείται η Δικαιοσύνη; Όταν έχουν μπαζωθεί στοιχεία, πώς να υπάρξει αξιοπιστία στη διαδικασία; Οι πολιτικοί υπεύθυνοι δεν μπορούν να μείνουν στο απυρόβλητο. Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρο: θα ψηφίσει την κατάργηση του άρθρου 86 και κάθε βουλευτικής ασυλίας. Τι φοβούνται τα κόμματα που μιλούν μόνο για “τροποποίηση”;».

Ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας πως «ακόμα και υπουργοί της ΝΔ μιλούν πλέον για διαφθορά. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δείτε το πόθεν έσχες του κ. Αυγενάκη: δηλώνει έσοδα 580.000 ευρώ από πώληση ακινήτου, ενώ τα ακίνητά του δεν μειώθηκαν, και ταυτόχρονα ξεπλήρωσε δάνειο 663.000 ευρώ. Πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ χωρίς εξήγηση. Τι πούλησε; Σανό; Εμείς δεν τρώμε σανό. Αύριο προσφεύγω στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλα στο φως, καμία πλάκα με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου».

Αναφερόμενος την ακρίβεια και το ρεύμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει αφήσει να δημιουργηθεί καρτέλ. Υπάρχουν λύσεις: στα ξένα χρηματιστήρια ενέργειας εφαρμόζονται κόφτες και μηχανισμοί αύξησης της προσφοράς. Εδώ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δηλώνει ότι δεν μπορεί να αποδείξει συνεννόηση, γιατί απλώς τους επιτράπηκε να λειτουργούν έτσι. Εμείς λέμε: συμβόλαια, κανόνες και πραγματικός ανταγωνισμός, για να ανακουφιστεί ο πολίτης».

Κλείνοντας μίλησε για το πρόγραμμα του κόμματός του υπογραμμίζοντας πως «Όχι μόνο μπορεί να αλλάξει η χώρα, αλλά πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούμε να παραδοθούμε στο αφήγημα ότι τίποτα δεν γίνεται. Απαιτούνται θεσμικές μεταρρυθμίσεις, νέο πολιτικό προσωπικό, σταθεροί κανόνες. Γι’ αυτό προτείνουμε ριζική αναδιανομή στον ΕΝΦΙΑ: πάνω από 1 εκατ. ευρώ τριπλασιασμός, κάτω από 150 χιλ. πλήρης κατάργηση. Η απώλεια εσόδων αντισταθμίζεται, καθώς δημιουργείται πλεόνασμα 600 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα και τις προκαταβολές φόρων, στηρίζουμε τους μικρομεσαίους και μειώνουμε δραστικά τη φορολογία κάτω από τα 60.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος. Η ανάπτυξη θα έρθει με δίκαιη φορολογία και επενδύσεις στην πραγματική οικονομία».