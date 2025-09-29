«Έχουμε αυτά τα θηριώδη υπερπλεονάσματα χωρίς να έχει φορολογηθεί το μέρισμα»

Σφοδρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ασκεί με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης. Όπως σημειώνει, φέτος οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες αναμένεται να διανείμουν μερίσματα ύψους 5,4 δισ. ευρώ, ποσό που ξεπερνά ακόμα και το ρεκόρ του 2007.

Ο κ. Ζαχαριάδης υπογραμμίζει ότι η φορολογία επί των μερισμάτων παραμένει μόλις στο 5%, σχεδόν αφορολόγητα, την ώρα που –όπως λέει– «τα υπερπλεονάσματα συσσωρεύονται εις βάρος της κοινωνίας». «Να για ποιους δουλεύει η οικονομική πολιτική του κ. Μητσοτάκη, να σε ποιες αυλές βρίσκονται τα λεφτόδεντρα», σχολιάζει δηκτικά.

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη

5,4 δισ. ευρώ αναμένεται να διανείμουν φέτος οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, ως μερίσματα, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2007. Να για ποιους δουλεύει η οικονομική πολιτική του κ. Μητσοτάκη, να σε ποιες αυλές βρίσκονται τα λεφτόδεντρα. Σχεδόν αφορολόγητα, μόνο με 5% φόρο. Η απόδοση υπερβαίνει το 4% και έχουμε αυτά τα θηριώδη υπερπλεονάσματα χωρίς να έχει φορολογηθεί το μέρισμα.

