Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αναρτήθηκαν ανέλεγκτες, όπως κατατέθηκαν, στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων.
Το πλήθος των ανωτέρω είναι: για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.
Για το έτος 2023 οι πολιτικό αρχηγοί δήλωσαν:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (2023)
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ 70.456
- ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΟΜΟΛΟΓΑ 508.859 ΕΥΡΩ & 20.479 ΔΟΛΑΡΙΑ
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 110.668 ΕΥΡΩ & 445 ΔΟΛΑΡΙΑ
- ΑΚΙΝΗΤΑ 26 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΚΡΗΤΗ –ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ
- ΟΧΗΜΑΤΑ 2
- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΚΗΡΥΞ ΑΕ
- ΔΑΝΕΙΑ 160.560 ΕΥΡΩ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 2023
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ 128.610
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1.076.358
- ΑΚΙΝΗΤΑ 16 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ
- ΟΧΗΜΑΤΑ 1 ΙΧ
- ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 2 ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ και «ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ»
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ 72.505 ΕΥΡΩ
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 57.838 ΕΥΡΩ
- ΑΚΙΝΗΤΑ 8 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΛΕΙΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ
- ΟΧΗΜΑΤΑ 1 ΙΧ
- ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ»
- ΔΑΝΕΙΑ 52.401 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ 66.158
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 10.684
- ΑΚΙΝΗΤΑ 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ 60.640 ΕΥΡΩ
- ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΟΜΟΛΟΓΑ 15.016 ΕΥΡΩ
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 268.849
- ΑΚΙΝΗΤΑ 4 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΠΕΛΛΑ
- ΟΧΗΜΑΤΑ -
- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ»
- ΔΑΝΕΙΑ -
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ 72.897
- ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΟΜΟΛΟΓΑ 85.959
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 136.481 ΕΥΡΩ
- ΑΚΙΝΗΤΑ 2
- ΟΧΗΜΑΤΑ -
- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -
- ΔΑΝΕΙΑ 792 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ 22.632
- ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΟΜΟΛΟΓΑ -
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1978 ΕΥΡΩ
- ΑΚΙΝΗΤΑ 5 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΠΙΕΡΙΑ
- ΟΧΗΜΑΤΑ 1
- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -
- ΔΑΝΕΙΑ 107.841 ΕΥΡΩ
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ 102.553
- ΜΕΤΟΧΕΣ /ΟΜΟΛΟΓΑ 121,76 ΕΥΡΩ
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 5.355 ΕΥΡΩ
- ΑΚΙΝΗΤΑ 8 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΙΔΗΨΟ
- ΟΧΗΜΑΤΑ 1 ΙΧ
- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»
- ΔΑΝΕΙΑ 1.952 ΕΥΡΩ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1.749.000
- ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΟΜΟΛΟΓΑ 3.776.000
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 32.287 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΟΛΑΡΙΑ
- ΑΚΙΝΗΤΑ 3 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΗΠΑ
- ΟΧΗΜΑΤΑ 1
- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2: OSIOS LLC, PURA VITA
- ΔΑΝΕΙΑ 1.655.368 ΔΟΛΑΡΙΑ