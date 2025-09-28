Ο υπουργός παρακολούθησε τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων και στη συνέχεια στον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Νέα Σχολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών μετά το τέλος της χρήσης του Στρατοπέδου σε κέντρο Νεοσύλλεκτων, εξήγγειλε από την Τρίπολη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται η στρατηγική στόχευση για την ενίσχυση της καινοτομίας και την υλοποίηση μιας μεγάλης μεταρρύθμισης που αφορά στη νέα δομή και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ταυτόχρονα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επεσήμανε ότι οι αλλαγές αυτές είναι επιβεβλημένες από το διεθνές περιβάλλον και εξήγησε οτι είναι ώρα ευθύνης ώστε να μην επαναληφθούν λάθη του 1996».

Αυτά τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά την μεγάλη εκδήλωση για τον εορτασμό της 204ης επετείου από την Άλωση της Τριπολιτσάς, όπου διακρίθηκε ο Αρχιστράτηγος Θεοδωρος Κολοκοτρώνης με τους άνδρες του, μια επέτειο που επέλεξε ο υπουργός να προαναγγείλει τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση ενός πολυσέλιδου σχεδίου νόμου με το οποίο «η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θα δημιουργήσουν το πλαίσιο για να εισέλθουν οι ένοπλες δυνάμεις στον 21ο αιώνα αξιόμαχες , ευέλικτες και αποτελεσματικές».

Ο υπουργός παρακολούθησε τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων και στη συνέχεια στον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας παρακολούθησε τη στρατιωτική παρέλαση , στην οποία έλαβαν μέρος χορευτικοί σύλλογοι και σωματεία. Η μαθητική παρέλαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω καταρρακτώδους βροχής.

{https://x.com/nikosdendias/status/1972252387592003798}