Όσα αναφέρει το ΚΚΕ για την ομιλία του πρωθυπουργού.

Την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, σχολίασε με επίσημη ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ομιλία του κ. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, παρά την υποκριτική ευαισθησία για την κατάσταση στην Παλαιστίνη, ήταν εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του κράτους του Ισραήλ, που έχει αναλάβει όλο αυτό το διάστημα.

Ακόμη κι η κριτική που κάνει είναι από τη σκοπιά του να μην διαταράξει το Ισραήλ τις σχέσεις με τους σύμμαχους του.

Και φυσικά ήταν μια απολύτως προσαρμοσμένη ομιλία στους στόχους της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας της ΕΕ που πληρώνουν οι λαοί της Ευρώπης με μεγάλες θυσίες».