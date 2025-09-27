Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

«Εκατόν ενενήντα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Ιωάννη Καποδίστρια. Του Κερκυραίου πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας που εργάστηκε με εντιμότητα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους» αναφέρει με σημερινή ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Ο πατριωτισμός, η διορατικότητα και η αφοσίωσή του στο καθήκον, αποτελεί παράδειγμα που μας εμπνέει και σήμερα» υπογραμμίζει.

«Στον τομέα της Εθνικής Άμυνας έβαλε τα θεμέλια για ένα ισχυρό και ασφαλές ελληνικό κράτος, με τη δημιουργία τακτικού Στρατού και Ναυτικού και την ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» προσθέτει.

