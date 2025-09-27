Μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχει προγραμματιστεί το συνέδριο, να έχει επανενεργοποιηθεί το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο, στο οποίο συμμετέχουν Γερουλάνος - Δούκας - Διαμαντοπούλου, και να καταγράφεται, έστω μικρή, θετική δυναμική για το ΠΑΣΟΚ.

Για να διατηρηθούν ήρεμα τα νερά στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αναγκασμένος να αποδεχτεί κάποια από τα αιτήματα που θέτουν οι βασικοί διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές.

Γιατί μπορεί να μην αμφισβητείται ο ίδιος, όμως η κριτική που ασκείται για τη μη λειτουργία των κομματικών οργάνων και για τη δημοσκοπική στασιμότητα, δημιουργεί μια πιεστική συνθήκη για την Χαριλάου Τρικούπη. Πόσο μάλλον όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, που έγινε viral με την αναφορά του σε «κολλημένη βελόνα», δεν κάνει πίσω στην άποψή του ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καθοριστικό για τη δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει με αξιώσεις την εκλογική νίκη.

Στις συνεντεύξεις που έδωσε τις προηγούμενες δύο μέρες, ο βουλευτής Α Αθήνας αποσαφήνισε τι εννοεί: Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να υποστηρίξει με περιοδείες και συνεχή επαφή με τη λαϊκή βάση, ενώ παράλληλα να προχωρήσει σε ένα συνέδριο ουσίας μέσα από το οποίο θα αναδειχθούν νέα κομματικά όργανα, τα οποία θα λειτουργούν. Κατά την ανάλυσή του, το ενδεχόμενο να εμφανιστούν νέα κόμματα αποτελεί κίνδυνο για το ΠΑΣΟΚ γιατί θα απομακρύνει τα φώτα από πάνω του και θα χαθεί το ευνοϊκό momentum που υπάρχει τώρα για την αξιωματική αντιπολίτευση.

Παρόλο που ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε δημόσια για δηλώσεις «σε λάθος κατεύθυνση», αποδοκιμάζοντας έτσι οποιαδήποτε παρέμβαση δημιουργεί εσωστρέφεια, και ενώ έκανε σαφές ότι τον ενοχλεί να καλείται να σχολιάσει τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ, δεν εισακούεται. Ούτε η Άννα Διαμαντοπούλου πήρε πίσω τη φράση «να μη γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου», που ενόχλησε πολλούς στο ΠΑΣΟΚ, ούτε ο Παύλος Γερουλάνος προσπάθησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις ότι έβαλε προθεσμία στην Χαριλάου Τρικούπη, μετά την οποία θα πρέπει να επανεξεταστεί η στρατηγική.

Για την Χαριλάου Τρικούπη, ο εγκλωβισμός στην εσωστρέφεια είναι καταστροφικός για τον πολιτικό σχεδιασμό. Την ώρα που προσπαθούν να στρέψουν το ενδιαφέρον στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία συμμετέχουν πολύ δυναμικά, και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ασκεί κριτική για τους χειρισμούς στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όλα επισκιάζονται από τον εσωκομματικό θόρυβο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί περιοδεία στη Χίο και θα συνεχίσει να επισκέπτεται περιοχές της περιφέρειας για να προβάλλει τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Το επόμενο διάστημα θα γίνουν πλήθος περιοδειών από πλήθος στελεχών, σε μια προσπάθεια εξωστρέφειας, ενώ είναι θέμα χρόνου πλέον να ανακοινωθεί η σύνθεση της Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου.