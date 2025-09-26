Ξεκάθαρα μηνύματα Μητσοτάκη στην Τουρκία από το βήμα του ΟΗΕ. «Τα ήρεμα νερά σημαίνει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο».

Σαφή και ξεκάθαρα μηνύματα στην Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 80η Γενική Συνέλευση το ΟΗΕ.

Ο Ελληνας πρωθυπουργός αρχικά τόνισε ότι «επιζητούμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη, αλλά δεν είμαστε αφελείς» συμπληρώνοντας ότι «τα ήρεμα νερά σημαίνει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο».

Απευθυνόμενος στην Τουρκία ζήτησε να άρει το Casus Belli τονίζοντας ότι ο δρόμος είναι ο διάλογος και όχι τα όπλα.

Την ώρα, λοιπόν, που τον Νοέμβριο θα γίνει και η ψηφοφορία για το πρόγραμμα Safe, (επίσημο αίτημα συμμετοχής στον αμυντικό πρόγραμμα της ΕΕ έχει υποβάλει η Τουρκία) ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως η μετανάστευση. Σε κάθε μας σχέση με κάθε γείτονα η Ελλάδα έχει πυξίδα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αναζητά ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά πρέπει να μας επιτρέψουν να βρούμε λύση και για τις δύο πλευρές στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που είναι μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Το casus beli πρέπει να αρθεί».

Για τη Γάζα και το Ισραήλ

«Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ενάντια σε τρομοκρατικές οργανώσεις», τόνισε.

Ωστόσο είπε πως όσο πολύτιμοι και αν είναι οι στρατιωτικοί στόχοι δεν αξίζουν την απώλεια ζωών. «Έχουμε καταστήσει σαφές ότι τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον θάνατο χιλιάδων παιδιών, τον αναγκαστικό εκτοπισμό εκατομμυρίων Παλαιστινίων από τη Γάζα και την ανθρωπιστική καταστροφή», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ αλλά δεν θα μας εμποδίσει να μιλήσουμε ανοιχτά. Κινδυνεύετε να απομονωθείτε από τους φίλους σας, είπε απευθυνόμενος στο Ισραήλ. Καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη λύση των δύο κρατών, επανέλαβε.

Για την Ουκρανία

Ευχαρίστησε τον Τραμπ για τις προσπάθειές του για ειρήνη στην Ουκρανία. Η θαρραλέα και αξιοσημείωτη αντίσταση της Ουκρανίας απέναντι στην ρωσική επιθετικότητα, είναι μια μάχη για ελευθερία, για δημοκρατία, για την αυτοάμυνα. Αλλά πάνω απ΄όλα είναι άμυνα στους διεθνείς κανόνες της παγκόσμιας τάξης, είπε μεταξύ άλλων. Στέλνοντας ένα μήνυμα στη Ρωσία είπε ακόμα ότι «δεν δεχόμαστε αλλαγή συνόρων με τη βία».