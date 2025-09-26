Η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έχει πάρει διαστάσεις πανδημίας στη χώρα μας, με πάνω από 300.000 χαμένα ζώα και οικονομική ζημιά που ξεπερνά τα 350 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κατέθεσε ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, επισημαίνοντας ότι η ανεπάρκεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει οδηγήσει τον κλάδο της κτηνοτροφίας σε σοβαρή κρίση. Το σχέδιο του κόμματος στοχεύει στην άμεση στήριξη των παραγωγών, στην πρόληψη εξάπλωσης της νόσου και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει άμεση και πλήρη αποζημίωση για τα χαμένα ζώα, με προκαταβολή 50% βάσει ΟΣΔΕ και συνολικά ποσά που ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος αναπλήρωσης, διατήρηση δικαιωμάτων επιδοτήσεων και συνδεδεμένων ενισχύσεων, επιδότηση επιτοκίων, ταμείο εγγυήσεων δανείων και κάλυψη κόστους ζωοτροφών, αποζημίωση εισοδήματος μέσω deminimis για αξιοπρεπή διαβίωση των κτηνοτρόφων, στήριξη συναφών κλάδων και ρήτρα προστασίας τιμών για γάλα και κρέας, καθώς και αναστολή πλειστηριασμών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για δύο χρόνια.

Παράλληλα, προτείνεται η ενεργοποίηση Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Ευλογιάς με μόνιμη λειτουργία, συμμετοχή επιστημόνων, πλήρη ενημέρωση κτηνοτρόφων και 24ωρο συντονισμό με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας, γενετικός έλεγχος και γρήγορα τεστ σε όλη τη χώρα, απαγόρευση μετακινήσεων ζώων σε ακτίνα 50 χλμ. από τις εστίες μόλυνσης, κρατική κάλυψη όλων των μέτρων βιοασφάλειας, της θανάτωσης και αποτέφρωσης ζώων, καθώς και της χρηματοδότησης των Περιφερειών, ανασύσταση του Ειδικού Λογαριασμού αποζημιώσεων στο ΥΠΑΑΤ, λειτουργία Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης και γραμμής SOS για άμεση στήριξη κτηνοτρόφων, και αξιοποίηση ευρωπαϊκών μηχανισμών για τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη. Τέλος, προβλέπεται η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με διπλασιασμό προσωπικού, πρόσληψη 1.500 μόνιμων κτηνιάτρων και μέτρα που θα εξασφαλίζουν διαφάνεια, αξιοπρεπείς συνθήκες και σταθερότητα, ώστε οι υπηρεσίες να επιτελέσουν τον κρίσιμο ρόλο τους.

Όλα αυτά εντάσσονται σε ένα Εθνικό Σχέδιο Ανόρθωσης της Ελληνικής Κτηνοτροφίας, με στόχο τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών προϊόντων, και συνοδεύονται από αίτημα για έκτακτη και άμεση σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με την παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, της γαλακτοβιομηχανίας και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Πυλώνας 1: Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος – Στήριξη κτηνοτρόφων

Άμεση και πλήρης αποζημίωση για τα χαμένα ζώα, με προκαταβολή 50% βάσει ΟΣΔΕ και συνολικά ποσά που ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος αναπλήρωσης.

Διατήρηση δικαιωμάτων επιδοτήσεων και συνδεδεμένων ενισχύσεων, επιδότηση επιτοκίων, ταμείο εγγυήσεων δανείων και κάλυψη κόστους ζωοτροφών.

Αποζημίωση εισοδήματος μέσω deminimis για αξιοπρεπή διαβίωση των κτηνοτρόφων, στήριξη συναφών κλάδων και ρήτρα προστασίας τιμών για γάλα και κρέας

Αναστολή πλειστηριασμών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για δύο χρόνια.

Πυλώνας 2: Σχέδιο, Κέντρο Διαχείρισης Κρίσης και Δημόσια Εργαλεία

Ενεργοποίηση Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Ευλογιάς με μόνιμη λειτουργία, συμμετοχή επιστημόνων, πλήρη ενημέρωση κτηνοτρόφων και 24ωρο συντονισμό με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας, γενετικός έλεγχος και γρήγορα τεστ σε όλη τη χώρα, απαγόρευση μετακινήσεων ζώων σε ακτίνα 50 χλμ. από τις εστίες μόλυνσης.

Κρατική κάλυψη όλων των μέτρων βιοασφάλειας, της θανάτωσης και αποτέφρωσης ζώων, καθώς και της χρηματοδότησης των Περιφερειών.

Ανασύσταση του Ειδικού Λογαριασμού αποζημιώσεων στο ΥΠΑΑΤ, λειτουργία Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης και Γραμμής SOS για άμεση στήριξη κτηνοτρόφων.

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών μηχανισμών (EUVET Team, Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ΕΕ) για τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Πυλώνας 3: Ενίσχυση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Διπλασιασμός προσωπικού, με πρόσληψη 1.500 κτηνιάτρων σε μόνιμη και αξιοπρεπή βάση.

Μέτρα που θα εξασφαλίζουν διαφάνεια, αξιοπρεπείς συνθήκες και σταθερότητα, ώστε οι υπηρεσίες να επιτελέσουν τον κρίσιμο ρόλο τους.

Το σύνολο των μέτρων εντάσσεται σε ένα Εθνικό Σχέδιο Ανόρθωσης της Ελληνικής Κτηνοτροφίας, που έχει ως στόχο τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό, ζητήθηκε η έκτακτη και άμεση σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με την παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, της γαλακτοβιομηχανίας, αλλά και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων.