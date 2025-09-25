Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι ήδη πλειοψηφικό στην κοινωνία, τονίζει ο επρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Μαρινάκης σήμερα ξεπέρασε κάθε όριο αλαζονείας. Προσπάθησε να περιορίσει τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης αμφισβητώντας το δικαίωμα του ΠΑΣΟΚ να ζητάει εκλογές. Προφανώς γιατί τις ξορκίζει, τις φοβάται. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι ήδη πλειοψηφικό στην κοινωνία», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε σχόλιο του με αφορμή σημερινές αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Ας αφήσει, λοιπόν, τα μαθήματα αντιπολίτευσης και ας καταπιαστεί με τις εξηγήσεις για το επικοινωνιακό Βατερλό Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, τις οποίες δεν θα αποφύγει να δώσει προσεχώς στη Βουλή», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.