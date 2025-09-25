Γιατί το θέμα της εκταφής των σορών του δυστυχήματος των Τεμπών προκαλεί τέτοια πόλωση; Γιατί ένα τόσο δίκαιο αίτημα είναι τόσο δύσκολο να γίνει αποδεκτό;

Μπροστά σε μία νέα σοβαρή κρίση με επίκεντρο την τραγωδία των Τεμπών βρίσκεται η κυβέρνηση, που αναζητά οδό διαφυγής.

Η προαναγγελθείσα - από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου - απόρριψη του αιτήματος εκταφής της σωρού του γιου του Πάνου Ρούτσι προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις εντείνει το, ήδη, τεταμένο κλίμα. Κι ενώ σχεδόν προεξοφλείται από το ρεπορτάζ, ότι η δικαιοσύνη θα επιμείνει ότι η συζήτηση περί ξυλολίου έχει λήξει, ένας ακόμη πατέρας ο Παύλος Ασλανίδης κατέθεσε κι εκείνος με τη σειρά του σχετικό αίτημα στο εφετείο Λάρισας. Ο κ. Ασλανίδης ζητά εκταφή του παιδιού του με διπλό αίτημα: Να ερευνηθεί αν υπάρχουν άλλες χημικές ουσίες που μπορεί να προκάλεσαν τον θάνατο και να γίνει ταυτοποίηση των μελών του σώματος που του παραδόθηκαν.

Ξορκίζουν μετωπική σύγκρουση με συγγενείς

Η πίεση συγγενών και αντιπολίτευσης διαπερνάει τα όρια της δικαιοσύνης και φθάνει με ένταση στο Μαξίμου. Η κυβέρνηση από την πλευρά της δεν θέλει επ' ουδενί να πάρει στα χέρια της την «καυτή πατάτα», που θα την έφερνε αμέσως σε μετωπική σύγκρουση με τους γονείς που ψάχνουν το δίκιο τους.

Γι’ αυτό και μέχρι τώρα όλοι οι κυβερνητικοί δείχνουν προς την πλευρά της δικαιοσύνης επικαλούμενοι την διάκριση των εξουσιών. «Τι θέλει η αντιπολίτευση να παρέμβουμε στην δικαιοσύνη;» απαντά μονότονα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με όλα τα μέλη της κυβέρνησης που δίνουν την μάχη στα τηλεοπτικά πάνελ να διαχωρίζουν τον πόνο των συγγενών από όσους – όπως υποστηρίζουν- εργαλειοποιούν τον πόνο τους.

Γεγονός είναι ότι ενώ όλη η αντιπολίτευση παίρνει το μέρος του πατέρα η κυβέρνηση να παραμένει ουδέτερη με το επιχείρημα ότι οτιδήποτε άλλο θα συνιστούσε παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης.

Στο μεταξύ η κυβέρνηση σε κάθε ευκαιρία κάνει λόγο για «στημένο παιχνίδι» στις πλάτες των γονιών. Μέχρι στιγμής το Μαξίμου έχει δείξει ευθέως τους αλληλέγγυους και την αντιπολίτευση- εξαιρώντας κάπως το ΠΑΣΟΚ- ενώ έμμεσα στέλνει μηνύματα και προς μερίδα συγγενών και σε όσους τους κλείνουν το μάτι όπως ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης που έχει αναλάβει - και πάλι - να σηκώσει το βάρος της υπεράσπισης της κυβέρνησης περνά στην αντεπίθεση.

Λέει καθαρά ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να αρχίσει η δίκη αλλά να ξανανοίξει η έρευνα προκειμένου να ξεκινήσει δεύτερος γύρος τοξικότητας γύρω από τα αίτια της έκρηξης των δύο αμαξοστοιχιών. «Στήνουν ξυλόλιο ν 2» είπε σε συνέντευξη του αφήνοντας αιχμές και για την χρονική συγκυρία που ο Πάνος Ρούτσι υπέβαλε το αίτημα της εκταφής. Αμέσως μετά, δηλαδή, το κλείσιμο της έρευνας. «Μέχρι πρότινος ο συγκεκριμένος πατέρας δεν είχε εκφράσει κάποιο παράπονο» είπε με νόημα.

Ο πόλεμος στο παρασκήνιο

Γιατί, όμως, το θέμα της εκταφής προκαλεί τέτοια πόλωση; Γιατί ένα τόσο δίκαιο αίτημα είναι τόσο δύσκολο να γίνει αποδεκτό;

Η μεν δικαιοσύνη θα πρέπει να πάει κόντρα σε προηγούμενες αποφάσεις της αφού και στο παρελθόν έχουν υποβληθεί παρόμοια αιτήματα και έχουν απορριφθεί με το επιχείρημα ότι κανένα πόρισμα δεν κάνει λόγο για άλλες χημικές ουσίες πλην των ελαίων των τραίνων. Η δε κυβέρνηση εκτιμά ότι κάποιοι θέλουν να ξανανοίξει η έρευνα με σκοπό να την κρατούν όμηρο για έναν χρόνο ακόμη με θεωρίες συνωμοσίας και συγκάλυψης.

Εν προκειμένω θεωρούν ότι μία πιθανή εκταφή δεν θα εκτόνωνε το κλίμα αφού οι γονείς ζητούν και ιδιώτη εμπειρογνώμονα με σκοπό να αμφισβητήσουν το όποιο κρατικό αποτέλεσμα ανοίγοντας και πάλι θέμα συγκάλυψης εκ μέρους της κυβέρνησης.

Αναζητούνται βαλβίδες αποσυμπίεσης

Στο παρασκήνιο το Μαξίμου στέλνει το μήνυμα ότι «η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν έχει άλλη γραμμή άμυνας από το να υπερασπίζεται την πραγματικότητα. Εν προκειμένω ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή που αποφασίζει και όχι η κυβέρνηση». Μάταια. Η συγκεκριμένη τακτική μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει με το κυβερνητικό επιτελείο να αναζητά εναγωνίως νέες βαλβίδες αποσυμπίεσης της κατάστασης.

Όσο και να οχυρώνεται η κυβέρνηση πίσω από την δικαιοσύνη ξέρει ότι αν η υπόθεση της απεργίας πείνας του χαροκαμένου Πάνου Ρούτσι κακοφορμίσει θα είναι εκείνη που θα πληρώσει το πολιτικό κόστος μίας απρόσμενης αρνητικής εξέλιξης που μπορεί να πυροδοτήσει κοινωνικές αντιδράσεις.

Ο αστάθμητος παράγοντας

Ο πατέρας μετά από 10 ημέρες απεργίας πείνας δηλώνει εξαντλημένος, με την αντιπολίτευση να ασκεί αφόρητες πιέσεις στην κυβέρνηση να βρει τρόπο να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα των συγκεκριμένων γονέων προτού επιβαρυνθεί η υγεία του.

Ο αστάθμητος ανθρώπινος παράγοντας με τον Πάνο Ρούτσι να παραμένει στον Άγνωστο Στρατιώτη και να δέχεται κάθε απόγευμα κύματα συμπαράστασης από πολίτες, αλληλέγγυους, καλλιτέχνες και πολιτικούς αρχηγούς έχει δημιουργήσει εκείνο το εκρηκτικό μείγμα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να λειτουργήσει ως πυροκροτητής απρόσμενων εξελίξεων.

«Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή» λένε συνεργάτες του πρωθυπουργού με αρκετούς να εκτιμούν ότι πρέπει να αναζητηθεί τρόπος να περιφρουρηθεί πρωτίστως η υγεία του πατέρα και μετά το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.