Διαφώνησε το κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, και υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού, Γιάννης Ραγκούσης με το τελικό κείμενο που τέθηκε σε ψηφοφορία, λόγω του ύψους των δημοσιονομικών παροχών που εξήγγειλε ο Σωκράτης Φάμελλος από τη ΔΕΘ.
Η διαφωνία του με το δημοσιονομικό κόστος των παροχών του Σωκράτη Φάμελλου φαίνεται ότι τον οδήγησε στο να μην ανέβει και στην Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του προγράμματος. Η διαφωνία του ωστόσο δεν προέκυψε ξαφνικά. Ήδη από τις συνεδριάσεις των τμημάτων που αφορούσαν στη διαμόρφωση των μέτρων που θα εξήγγειλε ο Σωκράτης Φάμελλος από τη ΔΕΘ, ο Γιάννης Ραγκούσης είχε κάνει ήδη γνωστές τις διαφωνίες του. Αυτές αφορούσαν κυρίως τις προτάσεις που είχε καταθέσει ο Νίκος Παππάς, οι οποίες βέβαια δεν πέρασαν. Όμως, το ύψος των παροχών που εξήγγειλε ο Πρόεδρος του κόμματος στάθηκε ικανή αιτία για να διαφωνήσει με το κείμενο απόφασης το οποίο έκανε έναν θετικό απολογισμό για τη ΔΕΘ.