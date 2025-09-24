Η διαφωνία του Γ.Ραγκούση με το δημοσιονομικό κόστος των παροχών του Σωκράτη Φάμελλου φαίνεται ότι τον οδήγησε στο να μην ανέβει και στην Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του προγράμματος

Διαφώνησε το κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, και υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού, Γιάννης Ραγκούσης με το τελικό κείμενο που τέθηκε σε ψηφοφορία, λόγω του ύψους των δημοσιονομικών παροχών που εξήγγειλε ο Σωκράτης Φάμελλος από τη ΔΕΘ.

Η διαφωνία του με το δημοσιονομικό κόστος των παροχών του Σωκράτη Φάμελλου φαίνεται ότι τον οδήγησε στο να μην ανέβει και στην Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του προγράμματος. Η διαφωνία του ωστόσο δεν προέκυψε ξαφνικά. Ήδη από τις συνεδριάσεις των τμημάτων που αφορούσαν στη διαμόρφωση των μέτρων που θα εξήγγειλε ο Σωκράτης Φάμελλος από τη ΔΕΘ, ο Γιάννης Ραγκούσης είχε κάνει ήδη γνωστές τις διαφωνίες του. Αυτές αφορούσαν κυρίως τις προτάσεις που είχε καταθέσει ο Νίκος Παππάς, οι οποίες βέβαια δεν πέρασαν. Όμως, το ύψος των παροχών που εξήγγειλε ο Πρόεδρος του κόμματος στάθηκε ικανή αιτία για να διαφωνήσει με το κείμενο απόφασης το οποίο έκανε έναν θετικό απολογισμό για τη ΔΕΘ.