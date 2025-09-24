Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφθηκε κα το περίπτερο του Συλλόγου Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» όπου συνάντησε και συνομίλησε με τη Μάγδα Φύσσα.

Στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή, στο πάρκο Τρίτση, που άνοιξε τις πύλες του την Τετάρτη βρέθηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Συνοδευόμενος από τον Θοδωρή Χιώνη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και τον Θοδωρή Κωτσαντή, Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ, παρευρέθηκε στον χώρο αλληλεγγύης της Παλαιστίνης, όπου η ΚΝΕ συλλέγει σχολικά είδη για τα παιδιά της Παλαιστίνης και δήλωσε πως «Σε αυτόν εδώ τον χώρο του Φεστιβάλ της ΚΝΕ που βρισκόμαστε αυτές τις τέσσερις μέρες, η ΚΝΕ συγκεντρώνει ήδη σχολικά για τα παιδιά της Παλαιστίνης.

»Θα τα στείλει στη Δυτική Όχθη με την ελπίδα σύντομα να φτάσουν και στα χέρια των παιδιών της Γάζας».

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουτσούμοας πρόσθεσε πως «όλες αυτές τις μέρες οι χώροι αυτοί εδώ του Φεστιβάλ στο Πάρκο Τρίτση, μαζί με διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις, θα είναι μια μεγάλη διαδήλωση, ένα μεγάλο συλλαλητήριο αλληλεγγύης για λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ο γ.γ. του ΚΚΕ επισκέφθηκε, επίσης, το περίπτερο της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ που είναι αφιερωμένο φέτος στο 22ο Συνέδριο του Κόμματος, καθώς και το περίπτερο του Συλλόγου Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» όπου συνάντησε και συνομίλησε με τη Μάγδα Φύσσα.