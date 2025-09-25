Ο Ν. Ανδρουλάκης θέλει να προβάλλει το πρόγραμμα του κόμματός του «ως ευαγγέλιο» αλλά καθημερινά προκύπτουν ειδήσεις εσωκομματικού και παραπολιτικού ενδιαφέροντος που επισκιάζουν όλα τα άλλα.

Το αντίδοτο στην εσωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ αναζητούν στην Χαριλάου Τρικούπη διανύοντας μια κακή εβδομάδα από άποψη επικοινωνίας. Θεωρώντας την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ σημείο καμπής και οργανώνοντας περιοδείες βουλευτών και στελεχών σε όλη την επικράτεια για να συζητηθεί και να εξηγηθεί το πρόγραμμα του κόμματος, το τελευταίο που ήθελαν ήταν να ανοίξει συζήτηση για το συνέδριο, τη λειτουργία των κομματικών οργάνων, τις δημοσκοπήσεις και την Καρυστιανού. Και μάλιστα, να πρωταγωνιστούν σ αυτή τη συζήτηση οι τρεις βασικοί διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές.

Ο Χάρης Δούκας ζήτησε ανοιχτό συνέδριο που θα επικυρώσει την απόφαση ότι αποκλείεται κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ. O Παύλος Γερουλάνος ζήτησε να λειτουργούν τα κομματικά όργανα, σημειώνοντας ότι αν η βελόνα δεν ξεκολλήσει τους επόμενους δύο μήνες, θα υπάρχει πρόβλημα. Η Άννα Διαμαντοπούλου επεσήμανε την ανάγκη να αποφευχθεί ο λαϊκισμός λέγοντας μεταξύ άλλων «να μη γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου».

Η προσπάθεια όλων είναι να πέσουν οι τόνοι και να απομακρυνθούν τα φώτα από τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ για να δοθεί έμφαση στο αντιπολιτευτικό έργο. Αλλά δεν θα είναι εύκολο. Γιατί και οι τρεις έθεσαν ζητήματα πραγματικά και σημαντικά.

Ειδικότερα:

- Δεν έχει αποφασιστεί πότε θα γίνει το συνέδριο (το 2025 ή το 2026), πόσο ανοιχτό θα είναι και ποια θα είναι η πολιτική του ταυτότητα.

- Η μη λειτουργία των οργάνων είναι κάτι που ισχύει και το αίτημα για την ενεργοποίησή τους είναι κάτι που έχει σχεδόν καθολική υποστήριξη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

- Η στασιμότητα στις δημοσκοπήσεις είναι, επίσης, δεδομένη και αν η εικόνα δεν αλλάξει, ο προβληματισμός βουλευτών και στελεχών θα μεγαλώνει και με κάποιον τρόπο θα εκφράζεται, ακόμη και αν δεν αμφισβητηθούν, άμεσα ή έμμεσα, οι βασικές επιλογές της ηγεσίας.

- Για το ύφος και το περιεχόμενο της ασκούμενης αντιπολίτευσης υπάρχουν αντικρουόμενες προσεγγίσεις στο ΠΑΣΟΚ. Η άποψη της Α. Διαμαντοπούλου «να μη γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» δεν τους εκφράζει όλους στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την αριστερή πτέρυγα να προωθεί πιο κινηματική συμπεριφορά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε χθες στη Βουλή ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για «ανεπάρκεια, προχειρότητα και ερασιτεχνισμό» με αφορμή τη ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Αλλά η παρέμβασή του έκανε πολύ μικρότερη αίσθηση από όσα είχε πει σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου για να τραβήξει διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και τον λαϊκισμό.