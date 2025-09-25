Στην εισήγησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε ως προτεραιότητα την προώθηση της «Προοδευτικής Ελλάδας», τονίζοντας ότι αυτό απαιτεί οργανωτικό σχέδιο, πολιτικές πρωτοβουλίες για συνεργασίες και άμεσες απαντήσεις στην κοινωνία.

Με φόντο τις κυοφορούμενες φήμες για το νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, τις προσπάθειες για συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τις προοδευτικές δυνάμεις αλλά και με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Σωκράτης Φάμελλος στη ΔΕΘ, συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση ανέδειξε τις πρώτες ανοιχτές κόντρες μεταξύ στελεχών που αφορούσαν τα σενάρια ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, την επιμονή της ηγεσίας στην ατζέντα των συνεργασιών, αλλά και τη διαφοροποίηση του Γιάννη Ραγκούση σχετικά με το ύψος των παροχών του Σωκράτη Φάμελλου από τη ΔΕΘ, ο οποίος εν τέλει προχώρησε στην καταψήφιση του τελικού κειμένου απόφασης

Οι πρώτες κόντρες για τα σενάρια «κόμματος Τσίπρα»

Η «σκιά» του Αλέξη Τσίπρα και τα κυοφορούμενα σενάρια περί ίδρυσης νέου φορέα απασχόλησαν μέρος της συζήτησης της Πολιτικής Γραμματείας. Συγκεκριμένα, στελέχη που πρόσκεινται στον Παύλο Πολάκη, έκαναν πολύ σκληρές τοποθετήσεις κατά του πρώην Πρωθυπουργού με τον έναν από τους δυο να δείχνει τον δρόμο της εξόδου σε όποιον θέλει συμμετάσχει σε νέο φορέα που φημολογείται ότι μπορεί να δημιουργηθεί από τον Αλέξη Τσίπρα, και το άλλο στέλεχος να αφήνει υπονοούμενα περί αποστασίας σε όποιον αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ζητήθηκε μέχρι και να δημιουργεί ένα κείμενο που θα συλλέγει υπογραφές με σκοπό να μην αποχωρήσει κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι παραπάνω τοποθετήσεις συνάντησαν την πολύ έντονη αντίδραση του Γιάννη Ραγκούση ο οποίος αφού κατέστησε γνωστή τη διαφωνία του με τα όσα ειπώθηκαν από τα δυο στελέχη, στη συνέχεια εξήγησε ότι είναι αντίθετος με τα όσα είπαν σχετικά με το τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και στο εξής, ενώ σημείωσε ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικότερα όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελλος δεν έκανε καμία σχετική αναφορά ούτε στην εισήγησή του ούτε κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του σχετικά με τα κυοφορούμενα σενάρια περί ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ την ίδια στάση κράτησαν και τα υπόλοιπα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας. Το αποτέλεσμα ήταν τα δυο στελέχη που εξέφρασαν τις έντονες αντιρρήσεις τους να μη βρίσκουν συμμάχους.

Οι συνεργασίες σε πρώτο πλάνο

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε ως προτεραιότητα την προώθηση της «Προοδευτικής Ελλάδας», τονίζοντας ότι αυτό απαιτεί οργανωτικό σχέδιο, πολιτικές πρωτοβουλίες για συνεργασίες και άμεσες απαντήσεις στην κοινωνία. Εμφάνισε τον ΣΥΡΙΖΑ ως «καταλύτη και εγγυητή» των προοδευτικών συμμαχιών, ανακοινώνοντας ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ενώ επανέφερε το Φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων ενόψει εκλογών, ως εργαλείο για την προώθηση των συνεργασιών.

Ο ίδιος μίλησε για «συμμαχίες από κάτω», με τη συμμετοχή των Νομαρχιακών Επιτροπών και την ενεργοποίηση τοπικών κοινωνιών, ώστε οι συγκλίσεις να μην αφορούν μονάχα τις κομματικές ηγεσίες. Διαμήνυσε επίσης πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για κοινή δράση και προγραμματική συζήτηση με τα άλλα προοδευτικά κόμματα, με τα βήματα να αναμένεται να εξειδικευτούν στις εσωκομματικές διαδικασίες που ακολουθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Υπερ της ανάγκης της άμεσης προώθησης των συνεργασιών τοποθετήθηκαν και οι Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Στέργιος Καλπάκης, Κώστας Ζαχαριάδης αλλά και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ενώ κοινή ήταν η αντίληψη μεταξύ όσων τάχθηκαν υπερ των συνεργασιών ότι τέτοιες προσπάθειες για συνεργασίες επουδενί δεν κινούνται ενάντια στο σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Αύριο αναμένεται να συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος για να συζητηθεί και σε αυτό το επίπεδο ο οδικός χάρτης των συνεργασιών, ενώ την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για την εξειδίκευση λεπτομερειών που θα ενσωματωθούν στην εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο.

Διαφωνία και καταψήφιση από Ραγκούση

Ο Γιάννης Ραγκούσης, κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού, δεν συντάχθηκε με το τελικό κείμενο απόφασης, εκφράζοντας σοβαρές ενστάσεις για το ύψος των δημοσιονομικών παροχών που παρουσίασε ο Σωκράτης Φάμελλος στη ΔΕΘ. Οι επιφυλάξεις του, που σχετίζονται με το δημοσιονομικό κόστος, φαίνεται ότι αποτέλεσαν και τον λόγο για τον οποίο δεν βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος.

Η διαφωνία του πάντως δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ήδη στις εσωκομματικές συζητήσεις για τη διαμόρφωση των μέτρων είχε καταστήσει σαφές ότι διαφωνεί, ιδίως με ορισμένες προτάσεις που είχε καταθέσει ο Νίκος Παππάς — οι οποίες τελικά δεν υιοθετήθηκαν. Ωστόσο, το συνολικό πακέτο παροχών που εξήγγειλε ο πρόεδρος του κόμματος στάθηκε αρκετό για να τον φέρει σε ανοιχτή αντίθεση με το κείμενο απόφασης, το οποίο κατέληξε σε θετική αποτίμηση της παρουσίας στη ΔΕΘ.