Την σύμβαση για την απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας και την αναβάθμιση τριών ακόμη πλοίων, εισηγείται αυτή την ώρα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής ο Νίκος Δένδιας.

Σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως « η φρεγάτα μπελαρά standard 2 ++ είναι σήμερα η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη. Σε σχέση με τον αρχικό τύπο της απλής φρεγάτας standard 2 φέρει μία συν 10 βελτιώσεις αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί. Αφενός μεν από τους πολέμους το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά και από την επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα».

Παράλληλα, τόνισε « πως αξίζει να ανφερθώ μόνο σε μία από τις σημαντικές βελτιώσεις την δυνατότητα αυτής της φρεγάτας της 4ης του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ αλλά και μετά τον υπολοίπων 3 φρεγατών μας να φέρουν πύραυλο κρουζ με δυνατότητα άνω των χιλίων χιλιομέτρων. Ο πύραυλος αυτός θα είναι πιθανότατο ο πύραυλος ΕΛΣΑ η νέα γενιά του πυραύλου σκαλπ».

Κλείνοντας ο κ. Δένδιας εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι «η εθνική αντιπροσωπεία θα στηρίξει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο το ελληνικό πολεμικό ναυτικό».