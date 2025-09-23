Η σοβαρή υποστελέχωση δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των ασθενών, ιδιαίτερα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των εφημερευόντων νοσοκομείων, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Άμεση κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων τραυματιοφορέων στα δημόσια νοσοκομεία, ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. «Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας υπηρετούν μόλις 2.500 τραυματιοφορείς όλων των σχέσεων εργασίας (μόνιμοι, συμβασιούχοι, μέσω ΔΥΠΑ), σε σύνολο 5.000 οργανικών θέσεων, δηλαδή ποσοστό κάλυψης μόλις 50%. Η σοβαρή αυτή υποστελέχωση δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των ασθενών, ιδιαίτερα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των εφημερευόντων νοσοκομείων, και οδηγεί σε εργασιακή εξουθένωση το προσωπικό», αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και καλούν τον υπουργό Υγείας να απαντήσει:

1. Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το υπουργείο Υγείας για την άμεση κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων τραυματιοφορέων στα δημόσια νοσοκομεία.

2. Αν προβλέπεται μισθολογική αναβάθμιση των τραυματιοφορέων ώστε να καταστεί ελκυστικό το επάγγελμα και να σταματήσει το φαινόμενο μαζικών παραιτήσεων και μη προσέλευσης σε νέες προκηρύξεις.

3. Αν υπάρχει πρόβλεψη για άμεση αντικατάσταση ή αναβάθμιση του πεπαλαιωμένου και ανεπαρκούς εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι τραυματιοφορείς.

4. Αν σκοπεύει το υπουργείο να επανεξετάσει και να τροποποιήσει το καθηκοντολόγιο, ώστε να περιοριστούν οι υποχρεώσεις τους αποκλειστικά στα καθήκοντα που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους.