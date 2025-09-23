«Μια τέτοια τακτική μπορεί να απειλήσει ακόμη και τη δημοκρατία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, επισήμανε ότι «γινόμαστε μάρτυρες μιας νέας προσπάθειας απαξίωσης της Δικαιοσύνης ως θεσμού», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο που κρύβει η πολιτική εκμετάλλευση μέσω της συστηματικής διασποράς ψευδών ισχυρισμών, ιδιαίτερα πάνω στον πόνο των οικογενειών που έχασαν ανθρώπους στο δυστύχημα των Τεμπών.

«Μια τέτοια τακτική μπορεί να απειλήσει ακόμη και τη δημοκρατία», τόνισε χαρακτηριστικά κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας», το οποίο φιλοξενείται στο Ωδείο Αθηνών.

Απαντώντας σε αιτιάσεις πως η κυβέρνηση μπορεί με ένα «νεύμα» να επηρεάσει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε: «Αν αυτό όντως συμβαίνει, τότε το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, αλλά αφορά τη Δικαιοσύνη την ίδια. Κανένας υπουργός δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει». Και συνέχισε: «Η φράση “κάνε ένα νεύμα και θα ακούσει” είναι προσβλητική· παρουσιάζει τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης σαν μαριονέτες. Πρόκειται για συμπεριφορά που απαξιώνει ανθρώπους αφιερωμένους στην υπηρεσία του θεσμού».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί με σαφείς και θεσμοθετημένες διαδικασίες και συμπλήρωσε πως είναι «μεγάλο ψέμα να θεωρούν ότι έχουν απορριφθεί αιτήματα που ακόμη τίθενται».

Ο κ. Φλωρίδης αναγνώρισε πως οι όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν επειδή «η Δικαιοσύνη δεν είναι πολιτική· δεν απαντά με συνθήματα αλλά με τεκμηρίωση, με βάθος και επάρκεια σε κάθε αίτημα».

Ο υπουργός έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια απαξίωσης της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας πως «ο λαός δεν κάθεται να κάνει αναλύσεις όταν οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις αμφισβητούν τον θεσμό, τότε μένει η εντύπωση ότι κάτι κακό υπάρχει εκεί». Ξεκαθάρισε δε ότι «η θέση και η στάση της κυβέρνησης είναι πως η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί απολύτως ανεξάρτητα».

Ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει, λέγοντας ότι καλούνται να αποδείξουν ότι «ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής Δικαιοσύνης είναι μεταρρυθμίσιμος».

Μίλησε για τα πρώτα θετικά αποτελέσματα του Δικαστικού Χάρτη, που «άλλαξε δεδομένα που καθυστερούσαν πάνω από έναν αιώνα», προανήγγειλε μεγάλες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο ως το τέλος του έτους, ενώ στάθηκε και στις τροποποιήσεις των ποινικών κωδίκων που «επανατοποθετούν ζητήματα ασφάλειας και εγκληματικότητας, με σεβασμό και στα δικαιώματα των θυμάτων».

Προηγήθηκε ο χαιρετισμός του Προέδρου της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρη Βερβεσού, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ταχεία και ανεξάρτητη απονομή δικαιοσύνης είναι προϋπόθεση ανάπτυξης. Ο κ. Βερβεσός επικαλέστηκε δημοσκόπηση που δείχνει ότι το 56% των πολιτών δηλώνουν αρνητική γνώμη για την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης, μιλώντας για «κλονισμό της πίστης των πολιτών». Επιπλέον, ζήτησε ενίσχυση θεσμικών δικλείδων ασφαλείας, ώστε η ηγεσία της Δικαιοσύνης να εκλέγεται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα και όχι από την εκτελεστική εξουσία, ενώ ανέδειξε την ανάγκη για περισσότερους δικαστικούς γραμματείς, καλύτερες υποδομές και υπογράμμισε τη σημασία του ψηφιακού άλματος.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).