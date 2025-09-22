Συνάντηση του Φάμελλου με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης.

«Η Ελλάδα χρειάζεται βιομηχανική στρατηγική», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος συναντήθηκε με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης.

«Είναι θέμα εθνικής σημασίας, γιατί δεν υπάρχει σήμερα μια συγκροτημένη βιομηχανική στρατηγική για να έχουμε ενίσχυση της οικονομίας του πραγματικού προϊόντος. Διότι έτσι δημιουργείται και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αλλά και οι καλές αμοιβές για τους εργαζόμενους», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Χρειάζεται να δούμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας και να υπάρχει μια δημόσια πολιτική και για τις βιομηχανικές ζώνες και για την ενέργεια, αλλά και για τις βασικές λειτουργίες της Πολιτείας που στηρίζουν τις επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δυστυχώς πλήττονται από την αισχροκέρδεια των μεγάλων καρτέλ», συμπλήρωσε.

Απαιτείται ειδική πρόνοια για τις βιομηχανικές ζώνες της χώρας, υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος και σημείωσε ότι οι 23 από τις 26 βιομηχανικές ζώνες «ανήκουν και διοικούνται από μια εταιρεία, η οποία κοιτά τα δικά της συμφέροντα και κέρδη, και όχι τα συμφέροντα της χώρας ή των επιχειρήσεων».

«Δεν είναι δυνατόν να χρεώνονται μονίμως κόστος οι ελληνικές επιχειρήσεις, με την εφαρμογή του νόμου 4982/2022, να μην υπάρχει καμία διαφάνεια και να παίρνονται αποφάσεις από μία εταιρεία, οι οποίες μπορεί να έρχονται και σε αντίθεση με τις εθνικές στρατηγικές για τη βιομηχανία. Και όλα αυτά γιατί η κυβέρνηση έχει επιλέξει να συνομιλεί μόνο με έναν φορέα, ο οποίος διαχειρίζεται όλες τις βιομηχανικές ζώνες», συνέχισε και υπογράμμισε: «Οι βιομηχανικές ζώνες και η βιομηχανική πολιτική είναι δημόσιες πολιτικές και πρέπει να ασκούνται από την Πολιτεία και όχι από ιδιώτες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με το διοικητικό συμβούλιο των επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε πως χρειάζεται μια «πραγματική επανάσταση» στη βιομηχανική παραγωγή της Ελλάδας. «Η χώρα πρέπει να έχει εθνική στρατηγική για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, η οποία να συνδέεται με τα δικά μας χαρακτηριστικά. Να δούμε τους πόρους μας, τις δυνατότητές μας, τον πρωτογενή τομέα, τον ορυκτό πλούτο, το περιβάλλον, τις τεχνολογίες στις οποίες έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το πολύτιμο επιχειρηματικό και επιστημονικό δυναμικό και να σχεδιάσουμε μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική», συμπλήρωσε.

Ακόμα, τόνισε την ανάγκη σχεδιασμού και χωροθέτησης συγκεκριμένων βιομηχανικών ζωνών που να τις διαχειρίζεται η Πολιτεία και οι επιχειρήσεις, με προτεραιότητα στην αποκέντρωση, στην κυκλική και ψηφιακή οικονομία, με δημόσιες επενδύσεις που θα στηρίζουν την επιχειρηματικότητα.

Επίσης, άσκησε κριτική στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, στην απροθυμία της κυβέρνησης να υλοποιήσει ξεκάθαρη πολιτική για τη βιομηχανία και στο θεσμικό πλαίσιο των βιομηχανικών ζωνών που μεταφέρει νέα οικονομικά βάρη στις επιχειρήσεις, υπερδιπλασιασμό των τελών, με αδιαφάνεια προς όφελος ενός ιδιωτικού φορέα (fund) σε όλη την Ελλάδα.

{https://www.youtube.com/watch?v=1m8sNYRnECM}