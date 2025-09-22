«Κανέναν δεν πείθουν οι δηλώσεις της κυβέρνησης που αποφάσισε όψιμα "να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της"» αναφέρει το ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και στήριξε το δίκαιο αίτημά του για την εκταφή της σορού του γιου του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα.

Συμπληρώνει πως «κανέναν δεν πείθουν οι δηλώσεις της κυβέρνησης που αποφάσισε όψιμα "να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της", όταν, από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος, ο ίδιος ο πρωθυπουργός με επιστολή του επεδίωξε να κατευθύνει την ανάκριση, κυβερνητικά στελέχη παρενέβησαν στον τόπο του εγκλήματος για να συγκαλύψουν αιτίες και ενόχους, ενώ με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας ολοκληρώθηκαν οι προανακριτικές – ξέπλυμα για Καραμανλή και Τριαντόπουλο. Πάει πολύ τώρα να επικαλείται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης».

Το ΚΚΕ συνεχίζει λέγοντας πως κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη και «πρέπει άμεσα να ικανοποιήσουν το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του, όπως και των δεκάδων συγγενών που απαιτούν να συνεχιστεί η ανάκριση που έκλεισε άρον άρον με τεράστιες ελλείψεις και εκκωφαντικά κενά».

Καταλήγει υπογραμμίζοντας πως «το εργατικό-λαϊκό κίνημα με τον αγώνα του θα εμποδίσει την προσπάθεια συγκάλυψης και θα επιβάλλει την πραγματική δικαίωση απέναντι σε ένα σύστημα που θυσιάζει ζωές για τα κέρδη. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».