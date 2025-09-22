Οι υπογράφοντες βουλευτές, σημειώνουν ότι «ενώ πάνω από 300.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί μέσα σε ένα χρόνο και ολόκληρες κτηνοτροφικές μονάδες αφανίζονται από τον χάρτη, ο υφιστάμενος κυβερνητικός σχεδιασμός για την «εκρίζωση της ευλογιάς» έχει αποδειχθεί ανεπαρκής, πρόχειρος και αναποτελεσματικός».

Αίτημα για την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου σχετικά την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση «να συζητηθούν τα μέτρα περιορισμού και αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης και καταστροφικής εξάπλωσης του ιού, καθώς και μέτρα ενίσχυσης των κτηνοτρόφων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομική κατάρρευση και ψυχολογική εξουθένωση».

Οι υπογράφοντες βουλευτές, σημειώνουν ότι «ενώ πάνω από 300.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί μέσα σε ένα χρόνο και ολόκληρες κτηνοτροφικές μονάδες αφανίζονται από τον χάρτη, ο υφιστάμενος κυβερνητικός σχεδιασμός για την «εκρίζωση της ευλογιάς» έχει αποδειχθεί ανεπαρκής, πρόχειρος και αναποτελεσματικός».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αιτείται να παραστούν στην επιτροπή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ).

Ακολουθεί το αίτημα:

ΑΙΤΗΜΑ

Προς την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, κα. Αραμπατζή Φωτεινή

Κοιν.:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γραφείο Υπουργού κ. Τσιάρα Κωνσταντίνου

Θέμα: Άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου σχετικά με το θέμα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του ιού της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τα μέτρα για τον περιορισμό της και την ενίσχυση των κτηνοτρόφων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αξιότιμη κα. Πρόεδρε,

Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία βιώνει μια κρίση άνευ προηγουμένου, ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της ευλογιάς καθώς πάνω από 300.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί μέσα σε ένα χρόνο. Οι επιπτώσεις είναι καταστροφικές. Ολόκληρες κτηνοτροφικές μονάδες αφανίζονται από τον χάρτη. Οι παραγωγοί βρίσκονται χωρίς εισόδημα και εργασία, αντιμετωπίζοντας οικονομική κατάρρευση και ψυχολογική εξουθένωση. Οι τοπικές κοινωνίες απογυμνώνονται από κάθε παραγωγικό ιστό και η συνέχιση αυτής της κατάστασης απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα του κλάδου και την κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο.

Ο υφιστάμενος κυβερνητικός σχεδιασμός για την «εκρίζωση της ευλογιάς» έχει αποδειχθεί ανεπαρκής, πρόχειρος και τελικά αναποτελεσματικός. Η εξάπλωση της νόσου συνεχίζεται ανεξέλεγκτα, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την πρωτογενή παραγωγή και την αγροτική οικονομία της χώρας.

Αιτούμεθα την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου προκειμένου να συζητηθούν τα μέτρα περιορισμού και αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του ιού της ευλογιάς των αιγοπροβάτων καθώς και τα μέτρα ενίσχυσης των κτηνοτρόφων.

Στην επιτροπή αιτούμεθα να παραστούν ο Υπουργός, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ).

Οι αιτούντες Βουλευτές

Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος

Κόκκαλης Βασίλειος

Βέττα Καλλιόπη

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Παππάς Νικόλαος