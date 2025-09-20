Απαντώντας στον κ. Μηταράκη επισήμανε ότι «είναι γελοίο η ΝΔ να χαρακτηρίζει 13η σύνταξη ένα επίδομα της τάξης των 200 ευρώ σε συνταξιούχους».

«Ο κ. Μητσοτάκης προσβάλει τη νοημοσύνη εργαζομένων και συνταξιούχων» τονίζει, μεταξύ άλλων, η Έφη Αχτσιόγλου, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, στο OPEN.

«Ο κ. Μητσοτάκης πήρε 5 και επιστρέφει το 1 στους πολίτες. Το πλεόνασμα ήταν 8,7 δισ. στο 8μηνο και η κυβέρνηση δίνει 1,7 δισ. », δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στο “OPEN” για τα κυβερνητικά μέτρα της ΔΕΘ.

«Εδώ και 6 χρόνια έχουμε ένα σταθερό μοτίβο στη ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός μαζεύει όλο τον χρόνο χρήματα από τους πολίτες, τους αφαιμάζει κυριολεκτικά με τα φορολογικά έσοδα, κυρίως από τους έμμεσους φόρους, τον ΦΠΑ, αλλά και με την αύξηση των εσόδων στην άμεση φορολογία. Και έρχεται στη ΔΕΘ, εν είδει αυτοκράτορα, δίνει κάποια ψίχουλα και ζητάει να υμνηθεί γι’ αυτό», σημείωσε.

{https://web.facebook.com/e.achtsioglou/videos/821341363569086}

«Τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν αφορούν κατά πολύ μεγαλύτερο λόγο τα ανώτερα εισοδήματα, δεν αφορούν καθόλου τους χαμηλούς που βρίσκονται γύρω από το αφορολόγητο και σχεδόν καθόλου τους χαμηλούς προς μεσαίους. Ένας ο οποίος βγάζει 60.000 ευρώ θα έχει 1.600 ευρώ ελάφρυνση και ένας που βγάζει 15.000 ευρώ θα έχει 100 ευρώ ελάφρυνση. Αυτό το σύστημα είναι άδικο, γιατί μειώνει περισσότερο τους φορολογικούς συντελεστές γι’ αυτούς που έχουν υψηλό εισόδημα», τόνισε.

«Η ελάφρυνση στους εκμισθωτές αφορά αυτούς που έχουν εισόδημα από ενοίκια 12.000 έως 24.000 και ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι το κάνει μήπως και αρχίσουν και τα δηλώνουν. Δηλαδή χαϊδεύει αυτόν ο οποίος φοροδιαφεύγει από τα ανώτερα εισοδήματα, με 24.000 ευρώ από ενοίκια», πρόσθεσε.

Απαντώντας στον κ. Μηταράκη επισήμανε ότι «είναι γελοίο η ΝΔ να χαρακτηρίζει 13η σύνταξη ένα επίδομα της τάξης των 200 ευρώ σε συνταξιούχους. Προσβάλει τη νοημοσύνη τους, όταν μάλιστα κατήργησε το 1 δισ. που είχε θεσπιστεί μόνιμα και δόθηκε στους συνταξιούχους το 2019».

Η κ. Αχτσιόγλου υπογράμμισε πως «η ΝΔ εδώ και 6 χρόνια έχει μειώσει τον πραγματικό μισθό και έχει αυξήσει τη φτώχεια και την υλική στέρηση». Σχολιάζοντας το εργασιακό νομοσχέδιο ανέφερε ότι «η ΝΔ στέλνει ένα μήνυμα στους εργαζόμενους: Δεν μπορείς να ζεις αν δουλεύεις 8ωρο, πρέπει να τεντώνεσαι και να δουλεύεις 13ωρο».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι «δεν μπορεί η κυβέρνηση να επικαλείται τη διαφάνεια ενώ αποκλείει την προανακριτική για να κουκουλωθούν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και πηγαίνει σε εξεταστική από την οποία κόβει μάρτυρες. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι άχρωμο και άοσμο, όποια πέτρα σηκώνεις βρίσκεις από κάτω στέλεχος της ΝΔ. Έχει και χρώμα και όνομα, είναι νεοδημοκρατικό σκάνδαλο».