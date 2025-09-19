Ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το συγκροτημένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ «μπορεί να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις που αποτελούν την κοινωνική πλειοψηφία».

«Όταν μπει το δίλημμα "πολιτική Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή", οι δυνάμεις που θέλουν την αλλαγή θα συσπειρωθούν γύρω από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το πολιτικό προσωπικό του ΠΑΣΟΚ, το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς στον Real FM, εκτιμώντας ότι από την εικόνα των δημοσκοπήσεων προκύπτει ότι το αίτημα πολιτικής αλλαγής είναι πλειοψηφικό.

Ξεκαθάρισε εκ νέου, τέλος, ότι «πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία».

Σχολιάζοντας το «φθηνό χιούμορ» του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, σχετικά με τη χθεσινή ραδιοφωνική συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι «Ο πρωθυπουργός της χώρας στον ΑΝΤ1 δεν γνώριζε ότι επί των ημερών του έχουν αυξηθεί τα υπερπλεονάσματα και τα έμπλεξε με τις οροφές δαπανών. Οι οροφές δαπανών έχουν να κάνουν με το πώς διανέμεται ένα πλεόνασμα, όχι με το αν υπάρχει. Αυτό είναι το πραγματικά επίφοβο και παράξενο».

Ο κ. Τσουκαλάς μίλησε για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, επισημαίνοντας ότι «εμείς δεν πήγαμε να πάρουμε ένα πρόσκαιρο, στιγμιαίο χειροκρότημα για κάποιες παροχές όπως έκανε ο Πρωθυπουργός. Το σχέδιό μας είναι ένα εργαλείο με το οποίο κατεβαίνουμε σήμερα στην κοινωνία και εξηγούμε τις θέσεις μας για μεταρρυθμίσεις, αναπτυξιακό όμιλο, νέα Διαύγεια για να μην έχουμε απευθείας αναθέσεις, νέο ΑΣΕΠ για προσλήψεις με αξιοκρατία, 120 δόσεις ώστε να ανασάνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προστασία πρώτης κατοικίας, μείωση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, νέο ΕΚΑΣ».

Τόνισε, δε, ότι το κοστολογημένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ αποτελεί «το μίνιμουμ των δεσμεύσεών μας για την τετραετία», εξηγώντας ότι «με τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνουμε θα μπορέσουμε να διαψεύσουμε την πρόβλεψη επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης που υπάρχει στο μεσοπρόθεσμο της κυβέρνησης και λέει ότι η ανάπτυξη θα είναι 1,5% το 2027 και 1,3% του 2028. Θα έχουμε πιο ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης και θα μπορέσουμε να κάνουμε και πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που δεσμευτήκαμε .

Διότι εμείς δεν πήγαμε σε έναν πλειστηριασμό παροχών. Δείξαμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο, το οποίο κοστίζει λιγότερο από όσα μοίρασε αθροιστικά φέτος ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και τον Απρίλιο με τα ποσά για την επιδότηση ενοικίου και τη στήριξη των συνταξιούχων».

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στον κίνδυνο αναστολής επιδοτήσεων από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι «αποδεικνύει την έλλειψη διαμόρφωσης σχεδίου από την κυβέρνηση και την προχειρότητα με την οποία εκείνη αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα. Όταν έχει γίνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν πέντε χρόνια ομολογείς ότι έναν οργανισμό που δίνει 3 δισ. το χρόνο δεν ενδιαφέρθηκες να τον διαχειριστείς ορθά ή να βάλεις τέλος στην κακοδιαχείριση -δεν θα μιλήσω για σκοπιμότητα- και εσύ δείχνεις μια αδράνεια, δεν μπορείς να λες ότι είσαι αποτελεσματική κυβέρνηση.

Εμείς, λοιπόν, θα προχωρήσουμε σε παραγωγική ανασυγκρότηση με αναπτυξιακό αποτύπωμα, αλλάζοντας το παραγωγικό μοντέλο».

Υπογράμμισε την ανάγκη ανασυγκρότησης του κράτους, με τον ΑΣΕΠ, τη νέα Διαύγεια και την εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών να είναι μερικές από τις δεσμεύσεις του σχεδίου του ΠΑΣΟΚ, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία σε όσα προβλέπονται σε αυτό για τους συνταξιούχους.

«Μιλάμε για νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, για σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, αρχής γενομένης με μείωση 20%, για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυξάνοντας σταδιακά τα ποσοστά αναπλήρωσης ώστε να φτάσουν στο 60% και οι ενδιάμεσες κλίμακες, για να δώσουμε ένα κίνητρο ασφάλισης. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα φέρει χρήματα.

»Για τις συντάξεις χηρείας λέμε ότι θα επαναφέρουμε την εθνική σύνταξη, διότι ο θανών ή η θανούσα κατέβαλαν φόρους στο ελληνικό κράτος. Να μπορεί να επιλέξει ο επιζών σύζυγος αν θα διατηρήσει ως πλήρη τη δική του ή της χηρείας, ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη. Αυτό, δηλαδή, που άλλαξε ο κ. Κατρούγκαλος και η κυβέρνηση δεν το έχει επαναφέρει.

»Ως προς τις συντάξεις αναπηρίας, εμείς λέμε να είναι πλήρης η εθνική σύνταξη, ακόμα κι αν η αναπηρία είναι 67%, και να μη χρειάζεται να είναι στο 80%».

Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε παρεμβάσεις για την προστασία πρώτης κατοικίας και για το ελβετικό φράγκο «ώστε να υπάρξει επιβάρυνση κατά 2/3 από την αλλαγή της ισοτιμίας στον πιστωτή και 1/3 μόνο στον δανειολήπτη», ενώ μίλησε και για την ανάγκη θέσπισης κανόνων στα funds:

«Σήμερα τα funds δεν ενημερώνουν καν για την αύξηση του επιτοκίου. Δεν στο λένε και, αν περάσουν τρεις μήνες που επειδή δεν γνωρίζεις το δοσολόγιο αυξηθεί το ληξιπρόθεσμο, καταγγέλλουν το δάνειο και χάνεις και ρύθμιση. Πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτές τις συμπεριφορές. Επειδή τα funds έχουν επιχειρησιακά σχέδια όπου το 50% των εσόδων είναι από ρευστοποιήσεις, δηλαδή πλειστηριασμούς, σπρώχνουν συμβάσεις καταχρηστικά στην καταγγελία για να μπορούν να πάρουν τα σπίτια».

Ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το συγκροτημένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ «μπορεί να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις που αποτελούν την κοινωνική πλειοψηφία. Τον κόσμο της εργασίας που θέλει συλλογικές συμβάσεις, τον δημόσιο υπάλληλο που θέλει 13ο μισθό, τον κεντρώο χώρο που θέλει μεταρρυθμίσεις και προοπτική, τους μικρομεσαίους οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 φοβούμενοι την υπερφορολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ και είδαν να τους υπερφορολογεί τελικά αυτή η κυβέρνηση».