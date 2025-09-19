Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για να εξετάσουν τη βασιμότητα η μη της κατηγορίας της παράβασης καθήκοντος για την τραγωδία των Τεμπών του Κώστα Καραμανλή.

Κληρώθηκαν ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που συγκροτείται για να ελέγξει τη βασιμότητα η μη της κατηγορίας της παράβασης καθήκοντος για την τραγωδία των Τεμπών για τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Ως τακτικά μέλη κληρώθηκαν οι κκ. Μπλέτα Στυλιανή, Γιαρένης Ηλίας, Νάκου Κωνσταντίνα από τον Άρειο Πάγο, και οι κκ Σδράκα Αγορίτσα και Σύμπλης Ιωάννης από τοΣτΕ

Ως αναπληρωματικά μέλη κληρώθηκαν οι κκ. Αποστολόπουλος Ιωάννης, Γκουδή-Νινέ Παναγιώτα από τον Άρειο Πάγο και ο Σπαχής Οδυσσέας από το ΣτΕ.

Εκ της της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ως ασκούσα καθήκοντα Εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου κληρώθηκε η κα Ζάκα Παγώνα και ως αναπληρωτής της ο κ. Σοφουλάκης Κωνσταντίνος.