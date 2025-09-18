Για συγκεντρωτισμό κατηγορεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης την κυβέρνηση.

Την έντονη αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη προκάλεσε η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους φορείς της Θεσσαλονίκης από το νέο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως αυτό «υποβαθμίζει τον ρόλο της πόλης και αλλοιώνει τον χαρακτήρα ενός θεσμού που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία και την αναπτυξιακή της προοπτική».

Είναι μία απόφαση, η οποί όπως λέει, «ελήφθη εν κρυπτώ, χωρίς καμία διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και την τοπική κοινωνία, και μάλιστα λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της 89ης ΔΕΘ και την ουσιαστική επιτυχία της πόλης στο ζήτημα της ανάπλασης».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόσθεσε πως «η ΔΕΘ δημιουργήθηκε και ισχυροποιήθηκε χάρη στη συμβολή των επιμελητηρίων, των συλλόγων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η απομάκρυνσή τους από τη διοίκηση αντικατοπτρίζει την αντίληψη της κυβέρνησης για ένα συγκεντρωτικό κράτος, που αποφασίζει ερήμην των τοπικών κοινωνιών».

Στην ανακοίνωσή του καταλήγει λέγοντας πως «το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής δεν θα επιτρέψει να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ ούτε να γίνει το μέλλον της αντικείμενο συναλλαγής στο Μέγαρο Μαξίμου».