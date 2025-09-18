«Αδιανόητο να απαγορεύεται στον κατηγορούμενο η πρόσβαση σε τμήμα της δικογραφίας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης ως προς το άρθρο 18.

Όπως υποστηρίζει, με το συγκεκριμένο άρθρο εισάγεται ένα «αδιανόητο καθεστώς με το οποίο απαγορεύεται στον κατηγορούμενο η πρόσβαση σε τμήμα της δικογραφίας. Η απαγόρευση αυτή αποτελεί casus belli για την επιστημονική κοινότητα».

«Πρόκειται για μια αντισυνταγματική διάταξη που προσβάλλει το δικαίωμα ακρόασης του κατηγορουμένου και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Η διάταξη στηρίζεται υποτίθεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/13 (άρθρο 7). Μόνο που, η οδηγία αυτή έχει ακριβώς αντίθετο σκοπό, δηλαδή τη διασφάλιση του δικαιώματος ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, εφόσον σε κάποιες χώρες προβλεπόταν τέτοιος αποκλεισμός».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει επίσης ότι όμοιο με την προτεινόμενη διάταξη περιεχόμενο είχε η διάταξη του άρ. 101 παρ. 3 του παλαιού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία εισήχθη με το ν. 4236/2014, άρ. 12 και καταργήθηκε με τον νέο ΚΠΔ (2019) καθώς, προφανώς, κρίθηκε ως αχρείαστη και ασύμβατη με το συναφές υπερκείμενο νομικό πλαίσιο. «Η διάταξη αυτή είχε καταστεί ούτως ή άλλως ανενεργή και δεν εφαρμόστηκε ποτέ επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Για τη διάταξη αυτή είχαν εκφραστεί επικριτικά σημαντικοί ποινικολόγοι - καθηγητές ποινικού δικαίου των νομικών σχολών», καταλήγει.