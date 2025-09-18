Δύο ξεχωριστές συναυλίες με τίτλο «Για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι».

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας (TKP) τιμούν τον έναν αιώνα από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη με δύο ξεχωριστές συναυλίες στη Χίο, τόπο γέννησης του συνθέτη, και στη Σμύρνη, με τίτλο «Για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι».

Στη Χίο η συναυλία θα γίνει την Παρασκευή 19 Σεπτέμβρη, στις 21.30 στην πλατεία Βουνακίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή». Θα μιλήσει ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και θα χαιρετίσει ο Μπερκάι Κεμάλ Όνογλου, μέλος της ΚΕ του ΚΚ Τουρκίας.

Αντίστοιχα, η συναυλία στην Τουρκία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Σεπτέμβρη στο Κορδελιό, στις 20.00 στην πλατεία Δημοκρατίας (Bostanik Demokrasi / Meydani, Karciyaka). Θα μιλήσουν ο Κεμάλ Οκουγιάν, ΓΓ του TKP και ο Νίκος Σοφιανός.

Στις συναυλίες ερμηνεύουν ο Δώρος Δημοσθένους και η Αγγελική Τουμπανάκη, διευθύνει ο Θοδωρής Οικονόμου και συμμετέχει η Γκιουλτζάν Αλτάν με την ορχήστρα της και με τον Μουαμέρ Κετεντζόγλου.