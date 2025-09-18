Αφορμή της κόντρας μεταξύ Φλωρίδη και Μάντζου-Γιαννούλη στάθηκε η διάταξη που προβλέπει τον κατ’ εξαίρεση αποκλεισμό κατηγορουμένου από την πρόσβαση σε επιμέρους υλικό της δικογραφίας.

Σε μετωπική σύγκρουση ήρθαν στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, και του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Γιαννούλη, με αφορμή τη διάταξη που προβλέπει τον κατ’ εξαίρεση αποκλεισμό κατηγορουμένου από την πρόσβαση σε επιμέρους υλικό της δικογραφίας.

Ο κ. Φλωρίδης ανακοίνωσε ότι θα φέρει νομοτεχνική βελτίωση, με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν την απόσυρσή του και τον υπουργό Δικαιοσύνης να τους επιτίθεται λέγοντάς πως «η ίδια διάταξη και με πολύ λιγότερες εγγυήσεις, είχε ψηφιστεί τον Ιανουάριο του 2015 επί συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και παρέμεινε σε ισχύ και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

«Αυτή η διάταξη δεν διορθώνεται, αποσύρεται», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης, απέρριψε τις αιτιάσεις του κ. Φλωρίδη ΛΈΓΟΝΤΑς ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν εφαρμόστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα, όταν ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο «για λατρεία του ΣΥΡΙΖΑ προς τους δολοφόνους, στο πλαίσιο ενός ατελείωτου δικαιωματισμού», με τον κ. Γιαννούλη να σηκώνει το γάντι και να απαντά αποκαλώντας τον «ψεύτη, συκοφάντη και αχρείο που η Ιστορία γελάει μαζί του».