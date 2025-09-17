To 45% του εκλογικού σώματος κρίνει ότι τα μέτρα και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ κινούνται προς την λάθος κατεύθυνση, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Pulse.

Το αποτύπωμα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ ενώ κάνει εκτενή αναφορά και στην εμφάνιση Τσίπρα.

Ποσοστό της τάξης του 45% του εκλογικού σώματος κρίνει ότι τα μέτρα και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ κινούνται προς την λάθος κατεύθυνση, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Pulse ενώ το 37% κρίνει ότι κινούνται μεν προς την σωστή κατεύθυνση αλλά χρειάζονται και άλλα μέτρα. Μόλις το 7% κρίνει πως οι εξαγγελίες κινούνται προς τη σωστή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εμφάνιση Τσίπρα

Στο ερώτημα για την παρακολούθηση των ομιλιών Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα στη ΔΕΘ ποσοστό 32% δήλωσε ότι παρακολούθησε τον πρωθυπουργό. Ακολoυθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 23% και με 19% ο Αλέξης Τσίπρας. Και τα τρία ποσοστά είναι υψηλότερα των δημοκοπικών ποσοστών που συγκεντρώνουν, ή μετέχουν, διευκρίνισε ο επικεφαλής της Pulse.

Περί Αριστεράς

Καθαρό προβάδισμα καταγράφει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, στα ερωτήματα που αφορούν στο πρόσωπο που μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα τον χώρο της Αριστεράς/ Kεντροαριστεράς με την προϋπόθεση ωστόσο στο ερώτημα να μην υπάρχει ως απάντηση ο Αλέξης Τσίπρας.

Σε αυτή την περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει ποσοστό 16%, ενώ ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 10%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 4%, οι Κασσελάκης και Φάμελλος με 3% και ο Αλέξης Χαρίτσης με 2%. Κανένας από τους παραπάνω συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 29%.

Στο ερώτημα «Ποιος από τα ακόλουθα πολιτικά πρόσωπα, μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα τον χώρο της Κεντροαριστεράς» για τους κεντρώους τα ποσοστά είναι Ανδρουλάκης 28%, Τσίπρας 12%, Κωνσταντοπούλου 9%, Κασσελάκης 5% , Βαρουφάκης 4%, Φάμελλος 2% και Κανένας 28%.

Για τους κεντροαριστερούς τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: Τσίπρας 28%, Ανδρουλάκης 19%, Κωνσταντοπούλου 11%, Βαρουφάκης 4%, Φάμελλος 4% , Κασσελάκης 2% κα Κανένας 16%.

Για το «κόμμα Τσίπρα»

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό των ερωτηθέντων που απαντούν ότι θα το έβλεπαν θετικά είναι 8%, με ενδιαφέρον 12%, ουδέτερα επίσης 12% ενώ αδιάφορα και αρνητικά απάντησε ποσοστό 27% και 31% αντίστοιχα.

Στην περίπτωση αυτή η δημοσκόπηση καταγράφει ότι η δεξαμενή άντλησης ψηφοφόρων για τον Αλέξη Τσίπρα προέρχεται κατά κόρον από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας, όχι όμως ικανοποποιητικό ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ.

Εκτίμηση ψήφου

Σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη με ποσοστό της τάξης του 29%, αυξάνοντας κατά μόλις μισή μονάδα το ποσοστό της από την προηγούμενη δημοσκόπηση του Ιουνίου/Ιουλίου, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14%, από 13,5%, πτώση για την Πλεύση Ελευθερίας από το 12 στο 10,5% και άνοδο για την Ελληνική Λύση, επίσης μισής μονάδας από το 9% στο 9,5%. Μισή μονάδα άνοδο καταγράφει και το ΚΚΕ που σημειώνει ποσοστό της τάξης του 8,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται αντίστροφα με πτώση μισής μονάδας από το 7,5% στο 7%. Σταθερό το ΜέΡΑ25 με 3,5%, ποσοστό που συγκεντρώσει και η Φωνή Λογικής καταγράφοντας άνοδο ωστόσο μίας μονάδας.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24% ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,5%, η Ελληνική Λύση στο 7,5% ενώ στην πέμπτη θέση ακολουθεί το ΚΚΕ με 7%. Πιο χαμηλά, με 6% έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, και με 3% το ΜέΡΑ25 και η Φωνή Λογικής. Ποσοστό της τάξης του 2,5% συγκεντρώνει η ΝΙΚΗ, και από 2% Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcv919r1t8ht?integrationId=40599y14juihe6ly}