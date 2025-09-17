Μετά τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Λίβυο ομόλογό του.

Η διαδικασία για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης επανεκκίνησε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Λίβυο ομόλογό του, στην Αθήνα.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας συναντήθηκε σήμερα με τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης, Ταχέρ Σαλέμ Αλ Μπαούρ. Η συνάντηση αυτή έρχεται μετά την επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, στις 15 Ιουλίου, όταν συμφωνήθηκε η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί κήρυξαν την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. «Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών. Συμφωνήθηκε η επόμενη συνάντηση να λάβει χώρα στην Τρίπολη», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης «τόνισε την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και επανέλαβε την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση αναφορικά με το άκυρο και ανυπόστατο» τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό και ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να «συνεχίσει την παροχή εκπαίδευσης στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής», σημείωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

«Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών. Εξέφρασαν επίσης, την ετοιμότητά τους για έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης και συμφώνησαν στην πραγματοποίηση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Τρίπολη, εντός του φθινοπώρου», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης «αναφέρθηκε στην ουσιαστική συμβολή της Ελλάδας, ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις προσπάθειες για την επίτευξη πολιτικής λύσης, με γνώμονα την ενότητα, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στη Λιβύη».

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ