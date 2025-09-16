Η διεθνής κοινότητα και η ΕΕ οφείλουν να σταματήσουν την εκκωφαντική σιωπή τους και να προχωρήσουν σε άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Στη Γάζα συντελείται ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε πλέον επίσημα και οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ», τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας έκθεση επιτροπής έρευνας του ΟΗΕ, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα και ότι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποκίνησαν τέτοιες ενέργειες.

«Η κλιμάκωση της επίθεσης στη Γάζα, λίγη ώρα μετά την συνάντηση Νετανιάχου-Ρούμπιο βρίσκει απέναντι της τους δημοκρατικούς πολίτες σε όλο τον κόσμο. Η σιωπή είναι συνενοχή. Η διεθνής κοινότητα και η ΕΕ οφείλουν να σταματήσουν την εκκωφαντική σιωπή τους και να προχωρήσουν σε άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Και η Ελλάδα οφείλει να πρωτοστατήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ζητούμε τον τερματισμό στην επιχείρηση κατάληψης της Γάζας, άμεση κατάπαυση του πυρός και προστασία των αμάχων ΤΩΡΑ», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.