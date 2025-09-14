Με αφορμή τον απόπλου του ελληνικού πλοίου του Global Sumud Flotilla από τη Σύρο.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς τονίζει, σε ανακοίνωσή της πως: «Η ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα, με τον λιμό και τα εγκλήματα πολέμου που καταγγέλλονται καθημερινά από το Ισραήλ, καθιστά την αλληλεγγύη των κοινωνιών πιο αναγκαία από ποτέ».

Παράλληλα, καλεί την ελληνική κυβέρνηση «να μην παρεμποδίσει τον απόπλου του ελληνικού πλοίου του Global Sumud Flotilla από τη Σύρο και να εγγυηθεί την ασφαλή του διέλευση», επισημαίνοντας ότι «η ελευθερία της θάλασσας και το δικαίωμα στην ανθρωπιστική δράση δεν μπορεί να θυσιάζονται σε πολιτικές σκοπιμότητες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Υποστηρίζουμε τις δράσεις και τις εκστρατείες που διεξάγουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ακτιβιστές υπέρ του τερματισμού του λιμού και εναντίον της γενοκτονίας στη Γάζα.

Ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση να μην θέσει κανένα εμπόδιο στον απόπλου του ελληνικού καραβιού του Global Sumud Flotilla από τη Σύρο και να διασφαλίσει την ασφαλή του διέλευση. Η ελευθερία της θάλασσας και το δικαίωμα στην ανθρωπιστική δράση δεν μπορεί να εμποδίζονται για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας.



Η Ελλάδα οφείλει να βρίσκεται στο πλευρό του δικαιώματος των λαών στην ειρήνη, στη δικαιοσύνη και στην αξιοπρέπεια».