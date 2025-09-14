Τι αναφέρει σε μήνυμά του για τη νίκη της Εθνικής Ομάδας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε μήνυμά του δίνει συγχαρητήρια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ στην εθνική ομάδα.

Δείτε τη δήλωση:

«Πολλά συγχαρητήρια στην «επίσημη αγαπημένη» εθνική ομάδα για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, στους αθλητές και το τεχνικό επιτελείο.

Το μπάσκετ έχει μακρά παράδοση και βαθιές ρίζες στον λαό και τη νεολαία της χώρας μας και η σημερινή επιτυχία μπορεί να γίνει το έναυσμα για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον, κυρίως για να ασχοληθούν πιο πολλά νέα παιδιά με το μπάσκετ και συνολικά τον αθλητισμό».