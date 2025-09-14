Με αφορμή την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συνεχάρη την εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ.

Δείτε την ανάρτηση:

«Ξανά ψηλά η εθνική μας, στην κορυφή της Ευρώπης με καταπληκτικό μπάσκετ!

Το χάλκινο μετάλλιο μάς γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας και της σκληρής δουλειάς.

Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται στήριξη, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον.

Για να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, το προπονητικό επιτελείο και όσους/όσες εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία».

