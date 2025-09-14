Όσα είπε για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου, ΟΠΕΚΕΠΕ, διεθνείς εξελίξεις και την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Συνέντευξη στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» και τους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη, έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Αναγκαία η ανασυγκρότηση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου για να ηττηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης» τόνισε μεταξύ άλλων.

Ακολουθούν σημεία από τη συνέντευξή του:

Για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφορικά με την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου

«Η ανησυχία που έχουμε είναι ότι ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κατά κοινή ομολογία ανίκανη, διεφθαρμένη, αποτυχημένη και δημιουργεί πρόβλημα στη χώρα σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στις δημοσκοπήσεις, αν και με χαμηλό ποσοστό. Ωστόσο, το χαμηλό αυτό ποσοστό της ΝΔ είναι διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα. Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πήρε απόφαση στο Συνέδριο του να πάρει πρωτοβουλίες προκειμένου να απαντησει σε αυτή την πολιτική πρόκληση.

Όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στον Economist αποτελούν διαχρονικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και όταν ήταν πρόεδρος ο ίδιος και τώρα που είναι πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελλος. Αποτελούν την κωδικοποίηση της διεθνούς και ευρωπαϊκής ατζέντας της προοδευτικής παράταξης. Ο ίδιος ο Αλ. Τσίπρας έχει δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι ασχολείται με τη συγγραφή του βιβλίου του και δεν σκέφτεται κάτι άλλο, προς το παρόν. Το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Τσίπρα είναι υποθετικό και δεν θελω να μπω σε μια υποθετική συζήτηση. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξουν συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Είναι η ώρα -και θα συμβάλλουμε όλοι σε αυτό- να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με την αφαίρεση και τη διαίρεση και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό. Γιατί διαφορετικά ευνοείται ο κ. Μητσοτάκης.

Απευθυνόμαστε στο ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, στο κόμμα του Π. Κόκκαλη, τον «Κόσμο». Αλλά και σε άλλες κινήσεις και δυνάμεις, όπως την κίνηση του Ν. Κοτζιά, την κίνηση της κ. Κατσέλη και βεβαίως στην κοινωνία. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα κόμματα της κ. Κωνσταντοπούλου και του κ. Κασσελάκη. Είναι κοινωνική αναγκαιότητα να φύγει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Και γι’ αυτό χρειάζεται ένας ευρύς διάλογος, που θα καταλήξει σε έναν πυρήνα συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων και αξόνων. Ήδη άλλωστε από το καλοκαίρι, πήραμε κοινές πρωτοβουλίες στη Βουλή για μια σειρά από θέματα. Όλα αυτά πρέπει να μεταφερθούν στο τραπέζι του διαλόγου, στον οποίο θα συμμετέχει και η κοινωνία. Το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» είναι ψευδεπίγραφο. Ο κ. Μητσοτάκης πολλαπλασιάζει τα αδιέξοδα και οδηγεί σε χάος.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του 2015- 2019 είχε να διαχειριστεί μια οικονομική πραγματικότητα που δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή. Ο κ. Μητσοτάκης παρέλαβε από την κυβέρνηση του Αλ. Τσίπρα μια οικονομία σε ανάπτυξη, εκτός μνημονίων και με το χρέος ρυθμισμένο. Από ‘κει και πέρα, η κυβέρνησή μας ήταν απολύτως έντιμη και διαφανής. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί το ίδιο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη; Εμείς έχουμε σχέδιο να συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα. Έχουμε κατατεθειμένες προτάσεις για έκτακτη εισφορά στις εταιρείες και στους κλάδους που παρουσιάζουν υπερκέρδη. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αυτό είναι ένα αφήγημα που ευνοεί την άκρα Δεξιά».

ΟΠΕΚΕΠΕ

«Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι παρωδία. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη οι δύο υπουργοί του κ. Μητσοτάκη, όπως προέβλεπε η έρευνα της Ευρωπαίας Εισαγγελέα. Στην Εξεταστική Επιτροπή που έστησε η ΝΔ, η πλειοψηφία που διαθέτει θα προσπαθήσει να επαναλάβει όσα έκανε και στην Εξεταστική για τα Τέμπη. Ωστόσο, ο αγροτικός κόσμος γνωρίζει πολύ καλά πως η κυβέρνηση της ΝΔ λήστεψε τους πόρους και δεν πρόκειται να τον ξεγελάσει ο κ. Μητσοτάκης. Κάθε βδομάδα κι ένα σκάνδαλο, κάθε βδομάδα και μια δικογραφία: αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Για τις διεθνείς εξελίξεις και την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης

«Αυτό που αποτυγχάνει στη Γαλλία είναι η πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης άλλωστε έλεγε πως ο Μακρόν είναι το πρότυπό του. Δεν κυβερνά η Αριστερά και η προοδευτική παράταξη στη Γαλλία. Και η επιλογή του Μακρόν για τον διάδοχο του Μπαϊρού για τη θέση του πρωθυπουργού, έδειξε ξεκάθαρα τη στροφή του στον συντηρητικό χώρο. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί μια βάρβαρη κίνηση. Απέχουμε πολύ από την ειρήνη, δυστυχώς. Όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται σε αυτό το μέτωπο κινούνται με γνώμονα την ισχυροποίησή τους. Σε ό,τι αφορά τη φρίκη που εξελίσσεται στη λωρίδα της Γάζας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πήγε πίσω από τις αρχές και αξίες της χώρας, που αποτελούσαν κεκτημένο δεκαετιών. Ούτε μίλησε ούτε έκανε αυτά που έπρεπε, τη στιγμή που γίνονταν απίστευτες βαρβαρότητες από το Ισραήλ, ούτε συντονίστηκε με άλλες χώρες της Ευρώπης, που πήραν πρωτοβουλίες, όπως η Ισπανία. Το κράτος του Ισραήλ πραγματοποιεί μια επιχείρηση που δεν έχει προηγούμενο σε φρίκη και βαρβαρότητα».