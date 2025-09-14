Όσον αφορά τις συνεργασίες, ανέφερε πως έχει αποδείξει «ότι όταν χρειαστεί, στη Βουλή και πάντα στο προσκήνιο, είμαι έτοιμος να συνεργαστώ για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».

Με τη σημερινή συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε η παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Εκθεση.

Η συνέντευξη Τύπου δίνεται στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

«Η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, γιατί εμείς έχουμε το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που δεν έφτιαξαν επικοινωνιολόγοι, ούτε εταιρείες συμβούλων» απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς εάν το κόμμα του είναι έτοιμο για το ενδεχόμενο εκλογών.

«Για εμάς η πολιτική αλλαγή περνάει από το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, που φθίνουν», είπε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμπλήρωσε πως «κάθε πολίτης καταλαβαίνει ότι το κόστος στη στέγαση είναι απαγορευτικό για χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Σε όλες αυτές τις προκλήσεις απαντήσαμε στοχευμένα».

Σε ερώτηση εάν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με τη ΝΔ ο κ.Ανδρουλάκης απάντησε πως «η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής, μέσα από την ήττα της ΝΔ. Νίκη του ΠΑΣΟΚ και ήττα της ΝΔ σημαίνει αλλαγή σελίδας για τον τόπο», εξηγώντας γιατί πρέπει να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης απαντώντας για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μια εβδομάδα πριν από τον πρωθυπουργό είπε πως «η αγορά δεν λειτουργεί», πως «η κυβέρνηση είναι τροχονόμος των ολιγοπωλίων» και συμπλήρωσε πως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ προτείνει «κανόνες και έλεγχο».

«Ήρθαμε εδώ, στη ΔΕΘ, με μεγάλη προσοχή για τα δημοσιονομικά της χώρας και με άλλο όραμα για την ανάπτυξη που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υλοποιείται σήμερα στον τόπο», σημείωσε.

«Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές σημαίνει πολιτική αλλαγή. Νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές σημαίνει ότι ακόμα και με μία ψήφο να είμαστε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ έχει την πρωτοβουλία να γίνουν άλλα πράγματα. Νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σημαίνει νίκη για σας», ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τους πολίτες, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραθέτει στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, για τον πήχη του κόμματος στις εθνικές εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών με τυχόν νέα κόμματα από πρώην πρωθυπουργούς.

«Δεν μπορεί να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία. Σκεφτείτε τι σημαίνει για τον τόπο μία τρίτη τετραετία Μητσοτάκη με τα έως σήμερα πεπραγμένα τους. Ας προλάβουμε πριν να είναι αργά. Έχουμε δυσάρεστες εμπειρίες ως λαός από κυβερνήσεις που δεν σέβονταν τον πολίτη, τους θεσμούς και το κράτος. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Οι επόμενες εθνικές εκλογές είναι μια κρίσιμη καμπή για τον τόπο. Το λέω αυτό και για τους ανθρώπους που έχουν απογοητευτεί και επιλέγουν την αποχή. Εμπιστευτείτε το σχέδιο που παρουσίασα», σημείωσε.

Όσον αφορά τις συνεργασίες, ανέφερε πως έχει αποδείξει «ότι όταν χρειαστεί, στη Βουλή και πάντα στο προσκήνιο, είμαι έτοιμος να συνεργαστώ για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ παιχνίδια παρασκηνίου δεν παίζει με κανένα». Ερωτηθείς αν συμφωνεί με αναφορά του πρωθυπουργού περί «χορηγίας» του κ. Τσίπρα από συμφέροντα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι «οι πολίτες γνωρίζουν, έχουν κρίση οι πολίτες και βλέπουν ποιοι ό,τι πετύχαμε το κάναμε με τις δικές μας δυνάμεις και ποιοι ό,τι έχουν πετύχει το έχουν πετύχει με λαϊκισμό, διχόνοια και τα συμφέροντα από δίπλα».

«Αρα μην βάζετε στο ίδιο καλάθι την δική μου πορεία με τις πορείες του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα. Εγώ ούτε δίχασα, ούτε κορόιδεψα τον λαό, ούτε έχω προστάτες. Δεν έχω προστάτες, δεν έχω δεσμεύσεις. Δύναμη μου είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, δύναμη μου είναι η σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομώ καθημερινά με το λόγο μου, με την δημόσια συμπεριφορά μου και με τις πρακτικές μου, με τους απλούς πολίτες», σημείωσε.

Πρόσθεσε: «Όλα στο φως τίποτα στο σκοτάδι και στο παρασκήνιο». Κληθείς να σχολιάσει τις κατηγορίες κυβερνητικών πηγών για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, περί πράσινων λεφτόδεντρων και ακοστολόγητων προτάσεων που θα οδηγήσουν σε επιτήρηση, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «είναι πραγματικά ανέκδοτο το κόμμα που έφερε την χρεοκοπία στην Ελλάδα…», «που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια και την επιτήρηση, να λέει στο κόμμα που θυσιάστηκε για να μείνει η χώρα στο Ευρώ ότι εμείς θα φέρουμε μνημόνια». «Πόσο θράσος, πόση αλαζονεία, πόση αμετροέπεια. Είτε παρουσιάζαμε τα μισά είτε τα διπλάσια, το δελτίο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ήταν έτοιμο. Έχουμε την ευθύνη και την εμπειρία για να είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτά που προτείνουμε» σημείωσε.

«Γιατί δεν είπαμε και 14ο μισθό που ακούγεται τόσο ωραία; Γιατί εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και ποιες είναι οι δυνατότητες. Γιατί είπαμε το νέο ΕΚΑΣ; Γιατί γνωρίζουμε ότι στην κοινωνία είναι 350.000 χαμηλοσυνταξιούχοι και δεν μπορούν να ζήσουν και πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτούς. Βάλαμε προτεραιότητες βάσει των πραγματικών κοινωνικών αναγκών», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι «ο 13ος μισθός δεν είναι μόνο δίκαιο εισοδηματικά για αυτά που έχασαν το Δημόσιο τα προηγούμενα χρόνια, χρειάζεται και για κίνητρο», καθώς «δεν είναι πια ελκτικός ο δημόσιος τομέας». «Τα μέτρα μας είναι συγκεκριμένα κοστολογημένα και έχουν κοινωνικές προτεραιότητες, για να δώσουμε στο δημόσιο τομέα τη δυνατότητα να υπηρετήσει τον πολίτη σωστά τα επόμενα χρόνια. Αν καταρρεύσει η δημόσια διοίκηση, η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία η ακρίβεια θα υπερδιπλασιαστεί γιατί θα αυξηθούν οι ανελαστικές δαπάνες. Εμείς με το σχέδιο μας τις αποκλιμακώνουμε. Είναι μια ολιστική προσέγγιση», συμπλήρωσε.

«Κοστολογήσαμε όλα τα μέτρα. Είναι συγκεκριμένα, βιώσιμα και δίνουν προοπτική σε όλους. Δεν λαϊκίζουμε, άλλοι λαϊκίζουν», απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ερώτηση για επαναφορά του 13ου μισθού στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 89η ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη. «Έχουμε άλλη νοοτροπία για την υποστήριξη της κοινωνίας, με το βλέμμα στην κοινωνία και όχι το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις», συμπλήρωσε ο κ.Ανδρουλάκης.

Ερωτηθείς με ποιες δυνάμεις θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για να κυβερνήσει απάντησε: «Δεν μπορώ να κάνω το Νοστράδαμο και να φανταστώ ή να περιγράψω ποιο θα είναι το εκλογικό αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας στις επόμενες εκλογές. Εγώ μπορώ να επαναλάβω πως έστω και με μια ψήφο το ΠΑΣΟΚ μπροστά από τη ΝΔ ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση, πολιτική αλλαγή που σίγουρα θα φέρει καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό».

Επίσης, ο κ.Ανδρουλάκης ερωτηθείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη είπε: «Περιμένω από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει τον κ.Μυλωνάκη και να μάθουμε την αλήθεια. Δεν θα με εκπλήξει τίποτα από το περιβάλλον του κ.Μητσοτάκη» και πρόσθεσε πως «οι στενότεροι συνεργάτες του πρωθυπουργού έγιναν πρωταγωνιστές σκανδάλων που έχουν εκθέσει διεθνώς τη χώρα».

«Στόχος και προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι μία. Η πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε κατηγορηματικά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε επίμονες ερωτήσεις για το κατά πόσο ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ από τη φημολογούμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

«Αν ο κ. Τσίπρας, που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον διασπάσει ή αποχωρήσει δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ και δεν θα μπει σε καμία συζήτηση παρασκηνίου», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του και πως δεν φοβάται τίποτα. «Είναι χτισμένο σε γερά θεμέλια και έχει μέταλλο», πρόσθεσε.

Σχετικά με το ότι οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνουν εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως η κυβέρνηση της ΝΔ και συμφέροντα επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις για να ελέγξουν τις πολιτικές εξελίξεις. Δήλωσε αισιόδοξος γιατί η πολιτική και οι εκλογές είναι το πεδίο των εκπλήξεων και των ανατροπών.

Όσον αφορά την κρίση στη Γάζα ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν σημαίνει και συνενοχή. Υποστήριξε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός κ. Νετανάχιου πρέπει να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Πρότεινε ως λύση την ίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους για να περιοριστούν οι εθνικιστικές δυνάμεις στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους.