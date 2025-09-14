Εκλογές τώρα ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, υψώνοντας τον πήχη της αντιπαράθεσης.

Με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία, το κράτος και την οικονομία, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε στο κατάμεστο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο ένα συνολικό πολιτικό σχέδιο για μια «νέα πολιτική αρχή». «Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αυτή περνάει μόνο μέσα από εκλογές», τόνισε, σηματοδοτώντας την πρόθεση του κόμματός του να διεκδικήσει ρόλο πρωταγωνιστή στην επόμενη μέρα. «Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ. Ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε, υψώνοντας τον πήχη της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση.

Οι 5 μεγάλες Εθνικές Προτεραιότητες του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για το όραμά του που αφορά μια «Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση», και το οποίο περιλαμβάνει πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες.

Ως πρώτη προτεραιότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε τη «Δημογραφική Αναγέννηση» θέτοντας ως στόχο τη τη σταθεροποίηση του πληθυσμού και την πιο ισόρροπη κατανομή του στην περιφέρεια τα επόμενα 10 χρόνια. «Έτσι θα αναζωογονήσουμε τη χώρα, θα διευρύνουμε το ανθρώπινο δυναμικό και θα δώσουμε νέα πνοή στην ανάπτυξη» ανέφερε χαρακτηριστικά

Ως δεύτερη προτεραιότητα έθεσε την «Ανθεκτική και Ανταγωνιστική Οικονομία με ανάκαμψη της Παραγωγικότητας», ενώ εδώ έθεσε ως στόχο να φτάσει η παραγωγικότητα της εργασίας στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δέκα χρόνια, από μόλις 56% που είναι σήμερα.

Η «Άνοδος βιοτικού επιπέδου» αποτελεί την τρίτη προτεραιότητα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, και για την επίτευξη αυτού του στόχου ανέφερε ότι πρέπει να «φτάσουμε το 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε μια δεκαετία από 70% που είναι σήμερα»

Ως προτελευταίο στόχο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε τη «Μείωση των Ανισοτήτων και την πρόσβαση για όλους στο κοινωνικό κράτος» «Στόχος μας» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά είναι «η μείωση του ποσοστού φτώχειας κατά 6 μονάδες σε πέντε χρόνια, ώστε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ως τελευταίο μεγάλο στόχο για την σύγκλιση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε την «Αξιοπρεπή εργασία για όλους και τη Δικαιότερη Κατανομή του Πλούτου», ενώ εδώ έθεσε ως στόχο την «αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 1% ετησίως για τα επόμενα 5 χρόνια

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν προσέρχεται με «αποσπασματικά μέτρα που κοιτάζουν τις δημοσκοπήσεις», αλλά με «μετρήσιμους στόχους» για την καθημερινότητα. Το σχέδιο που παρουσίασε, όπως είπε, «είναι από την κοινωνία για την κοινωνία» και φιλοδοξεί να βάλει τις βάσεις για μια «δίκαιη κοινωνία, ισχυρή οικονομία και ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη».

Θεσμικές τομές – Το Εθνικό Σχέδιο «Αναστάσιος Πεπονής»

Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου για το Κράτος, που φέρει το όνομα του Ανάστασιου Πεπονή, με στόχο «ένα κράτος διαφάνειας και αξιοκρατίας». Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται η ενίσχυση του ΑΣΕΠ με καθολική αρμοδιότητα σε όλο το προσωπικό του Δημοσίου – από μόνιμους και συμβασιούχους έως μετακλητούς και διοικητές. Παράλληλα προβλέπεται η επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους, η μείωση του αριθμού των υπουργών, καθώς και η συγχώνευση των υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία «ενιαίου κέντρου επιχειρήσεων».

Στην ίδια κατεύθυνση, εξαγγέλθηκε η «Νέα Διαύγεια», πλατφόρμα που θα καταγράφει κάθε διοικητική απόφαση και θα παρακολουθεί την πορεία του δημόσιου χρήματος.

Το ενδιαφέρον βέβαια συγκέντρωσαν και οι προτάσεις για την τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, αλλά και την πλήρη ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης με σκοπό σπάσει ο «φαύλος κύκλος της αφόρητης καθυστέρησης στην απονομή της

που ισοδυναμεί με αρνησιδικία» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ότι αφορά τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε την αλλαγή του περιβόητου άρθρου 86 για «να τελειώσει το καθεστώς ασυλίας και ατιμωρησίας»

Οικονομία και φορολογία – Σταθερότητα και δικαιοσύνη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο φορολογικό σύστημα, το οποίο – όπως τόνισε – «πρέπει να είναι σταθερό και προβλέψιμο». Πρότεινε συμβάσεις φορολογικής σταθερότητας για στρατηγικές επενδύσεις, αλλά και τιμαριθμική προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας ώστε να μην επιβάλλονται «κρυφές αυξήσεις φόρων λόγω πληθωρισμού».

Στο ίδιο πλαίσιο, εισηγήθηκε μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά με παράλληλους ελέγχους για να φτάσει η μείωση στον καταναλωτή: «Η ΕΕ το έχει προβλέψει με οδηγία. Δεν ξέρει η Ευρώπη και ξέρετε εσείς;» διερωτήθηκε. Υπενθύμισε, επίσης, ότι η πρότασή του για μείωση ΕΝΦΙΑ σε ορεινές και παραμεθόριες περιοχές – η οποία είχε ακουστεί πέρυσι στη ΔΕΘ – υιοθετήθηκε φέτος από την κυβέρνηση. «Ευπρόσδεκτο και αυτό, έστω και καθυστερημένα», σχολίασε.

Το δημογραφικό ως εθνική πρόκληση

Αναφερόμενος στο δημογραφικό, μίλησε για μια «εθνική πρόκληση που απαιτεί γενναίες λύσεις». Μεταξύ των μέτρων που πρότεινε ήταν ο μηδενισμός του ΦΠΑ σε βρεφικά είδη, η θεσμοθέτηση μείωσης 75% στον ΕΝΦΙΑ για τις πολύτεκνες οικογένειες στα πρώτα 100 τ.μ. κατοικίας και η ίδρυση ειδικού Ταμείου για το Δημογραφικό, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τα υπερκέρδη τραπεζών και ενεργειακών εταιρειών.

Η ομιλία του στη Θεσσαλονίκη κατέληξε σε ένα πολιτικό κάλεσμα: «Το ΠΑΣΟΚ έχει σχέδιο, έχει ευθύνη και έχει προοπτική». Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι η έως τώρα πορεία του «δείχνει ότι δεν έχει ούτε χορηγούς ούτε δεσμεύσεις» για αυτό μπορεί να συγκρουστεί με ότι εμποδίζει την αλλαγή για μια δίκαιη κοινωνία.